Miami está en el primer lugar entre las 10 mejores ciudades "foodies" en 2026

MIAMI. Si eres una persona apasionada por la comida, la bebida y las experiencias gastronómicas, Miami es tu lugar. Se encuentra en el primer lugar entre las 10 mejores ciudades “ foodies ” en 2026, clasificación que se la dio WalletHUb en su informe que analizó y comparó más de 180 grandes ciudades del país para determinar cuáles ofrecen las mejores experiencias gastronómicas.

Este 16 de octubre cuando se celebra el Día Mundial de la Alimentación no te puedes perder de disfrutar las recomendaciones de WalletHub que dio con la clave para identificar dónde las personas pueden disfrutar de los mejores sabores sin gastar una fortuna.

Llegar a este reconocimiento significó pasar por los filtros de:

Metodología

Para realizar el ranking, WalletHub evaluó a las ciudades en función de 28 a 31 indicadores clave agrupados en dos dimensiones principales:

Diversidad, accesibilidad y calidad: Incluye la variedad de gastronomías internacionales, la calificación promedio de los restaurantes, la cantidad de establecimientos per cápita (camionetas de comida, mercados de agricultores, cervecerías artesanales) y la accesibilidad a opciones de alta calidad.

Incluye la variedad de gastronomías internacionales, la calificación promedio de los restaurantes, la cantidad de establecimientos per cápita (camionetas de comida, mercados de agricultores, cervecerías artesanales) y la accesibilidad a opciones de alta calidad. Asequibilidad: Analiza el costo promedio de una comida, los precios de alimentos en supermercados, el costo de la cerveza y el vino, y las tasas impositivas locales.

Las 10 mejores ciudades para "foodies" en 2026

Miami, Florida (destaca especialmente en calidad, diversidad y opciones de restaurantes bien valorados, aunque con menor puntaje en asequibilidad pura).

Portland, Oregón (sobresale por su gran equilibrio entre calidad culinaria y costos accesibles).

San Francisco, California (excelente diversidad y calidad, aunque penalizada parcialmente por su elevado costo de vida y altos impuestos).

Seattle, Washington

Austin, Texas

Orlando, Florida

Tampa, Florida

Las Vegas, Nevada (líder en concentración de restaurantes per cápita).

Sacramento, California.

Denver, Colorado

Conclusiones y tendencias del informe

Calidad vs. Presupuesto : ciudades tradicionalmente famosas por su alta cocina (como Nueva York o San Francisco) obtienen puntuaciones altísimas en calidad y variedad, pero suelen descender en la clasificación general debido al elevado costo de las comidas y los impuestos. Por el contrario, ciudades medianas o con mejor equilibrio de costos logran escalar posiciones gracias a la asequibilidad.

ciudades tradicionalmente famosas por su alta cocina (como Nueva York o San Francisco) obtienen puntuaciones altísimas en calidad y variedad, pero suelen descender en la clasificación general debido al elevado costo de las comidas y los impuestos. Por el contrario, ciudades medianas o con mejor equilibrio de costos logran escalar posiciones gracias a la asequibilidad. Diversidad cultural: el informe recalca que los mejores destinos no son solo aquellos con restaurantes caros o exclusivos, sino los que ofrecen una cultura culinaria vibrante, accesible, con mercados especializados, camiones de comida (food trucks) y una propuesta multicultural muy marcada para todo tipo de presupuestos.

Chip Lupo, WalletHub Analyst, afirma que: “En las mejores ciudades para los amantes de la comida, incluidas Miami, FL, Portland, OR, y San Francisco, CA, hay toneladas de experiencias culinarias únicas para probar, desde camiones de comida (food trucks) hasta tiendas de alimentos especializados y, en algunas ciudades, restaurantes con estrellas Michelin. Las mejores ciudades no solo atienden a quienes disfrutan de salir a cenar, sino también a los foodies que disfrutan poniendo a prueba sus propias habilidades explorando nuevos sabores en sus propias cocinas”.

Agrega que, además, estas ciudades hacen que las cenas deliciosas sean asequibles tanto para los residentes como para los visitantes.

“Miami es la mejor ciudad para los amantes de la comida, liderando el país en cuanto a la disponibilidad de restaurantes asequibles calificados con al menos 4.5 estrellas de 5”, afirmó.

También cuenta- añade- con un número extremadamente alto de restaurantes per cápita. Además de eso, los foodies que quieran participar de la alta cocina de Miami pueden elegir entre 12 restaurantes con estrellas Michelin.

Uno de ellos, L'Atelier de Joël Robuchon, incluso tiene dos estrellas Michelin. “Por último, Miami es un gran lugar para los amantes de la comida que disfrutan cocinando en casa, ya que cuenta per cápita con la tercera mayor cantidad de mercados de agricultores (farmers' markets), el décimo puesto en tiendas de alimentos gourmet especializados, la tercera mayor cantidad de carnicerías y la segunda mayor cantidad de tiendas de utensilios de cocina”, dijo el experto.

Comentarios de expertos

Varios expertos en la materia, dieron sus consejos para los amantes de la comida que tienen un presupuesto ajustado.

Daniel E. Goldberg, Ed.D, profesor asociado, Universidad de Temple recomienda: “Compre en un supermercado que tenga la reputación de vender excelentes productos alimenticios (orgánicos, no procesados y sin OGM) y sea consciente de su presupuesto. Puede preparar excelentes comidas que tengan porciones más pequeñas. No hay necesidad de comer en exceso”.

Mientras que Marybeth Gasman, profesora distinguida, Universidad Rutgers - New Brunswick, afirma: “Yo buscaría ofertas de almuerzo, horas felices (happy hours), menús fijos especiales (prix fixe o semanas de restaurantes), camiones de comida, restaurantes de barrio, y exploraría cocinas de todo el mundo (muchas ofrecen porciones grandes para compartir)”.

Si identificar las tendencias para salir a cenar en 2026, Goldberg recomienda debido a que los precios son más altos en todo EEUU en este momento, cenar más temprano y a mitad de semana. Es lo que se ha vuelto más popular, incluso entre los comensales más jóvenes.

Gasman propone tener una comida tranquila en lugar de ser apresurado de entrada y salida. “La gente también se está inclinando hacia restaurantes que reflejan la cultura y los alimentos locales. Muchas personas se están alejando del alcohol y tomando ‘cócteles sin alcohol’ (mocktails), aunque personalmente evitaría el azúcar en ellos. Mi favorito es el agua con gas saborizada con lima o un prosecco ligero”.

Si les preocupa la salud, pero les encanta salir a cenar, pues hay que consultar los sitios web, sus menús y precios. “Las opiniones de los clientes son imprescindibles. Además, el servicio al cliente es una parte importante de la experiencia gastronómica. Asegúrese de incorporarlas al leer las reseñas. La mejor comida puede arruinarse con un mal servicio”, sugiere Goldberg.

Y, Gasman aconseja revisar el menú antes de ir a un restaurante para asegurarse de que la comida se alinee con su idea de alimentación consciente y que los macronutrientes (macros) estén a su favor. “Recomendaría alimentos a la parrilla, asados o al vapor en lugar de alimentos fritos. También sugeriría verduras, cereales integrales y proteínas saludables. Siempre pido salsas y aderezos aparte, y presto atención al tamaño de las porciones. He aprendido que la clave es el equilibrio y la moderación. Si quiere tomar un cóctel, no coma postre, y viceversa. También sugiero compartir para que pueda probar diferentes alimentos”.

FUENTE: Con información de WalletHUB