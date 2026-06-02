Reprograman para julio la Cena de Corresponsales interrumpida por el atentado contra Trump

El presidente Donald Trump se retira tras una sesión informativa para la prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un incidente con disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el 25 de abril de 2026.

Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.

WASHINGTON — La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se celebrará finalmente el próximo 24 de julio, después de que la gala del 25 de abril fuera interrumpida por el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra", declaró este martes, en un comunicado, la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Weijia Jiang.

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Trump confirmó en un mensaje en su red Truth Social que acudirá a la cena porque no se puede "permitir que unos lunáticos alteren" el modo de vida estadounidense.

El presidente anunció que el evento cambiará de sede y se celebrará en el Hotel Waldorf Astoria de la capital, un edificio que antiguamente perteneció a la familia Trump, en lugar del Washington Hilton, donde se solía celebrar.

El atentado

El 26 de abril, la Cena de Corresponsales, una gala anual organizada por los periodistas que cubren la Casa Blanca, fue interrumpida por un intento de asesinato contra Trump, que acudía por primera vez al evento como presidente.

El sospechoso, Cole Allen, un hombre de 31 años, intentó irrumpir armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el salón del hotel de Washington donde se celebraba la cena, en presencia de unas 2.000 personas, entre ellas el presidente, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y otras autoridades.

Su intento desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente, quien en una posterior rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca pidió que el evento se volviera a celebrar próximamente.

Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intento de asesinato del presidente, delito que puede acarrear cadena perpetua, de dos cargos relacionados con el uso de armas y de otro por agresión a un agente.

Collen, que llevaba una escopeta de bombeo calibre 12, una pistola semiautomática calibre 38 y tres cuchillos, fue detenido por las fuerzas de seguridad estadounidenses tras efectuar una oleada de disparos en el hall. El incidente se saldó con un agente herido, si bien llevaba un chaleco antibalas en el momento de los hechos.

El acusado se declaró no culpable ante un tribunal federal de la capital estadounidense de varios cargos, entre ellos intento de magnicidio, transporte de armas entre estados y uso de un arma durante la comisión de un delito violento.

Collen se registró en el hotel Hilton, donde suele celebrarse habitualmente la cena, y fue visto en varios pasillos horas antes del tiroteo. De acuerdo con una declaración jurada de un agente del FBI, Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y posteriormente hasta Washington entre el 21 y el 24 de abril.

ATACANTE Cole Tomas Allen AFP El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton @REALDONALDTRUMP / TRUTH SOCIAL / AFP

La cena será una declaración a la no violencia

En su comunicado, Weijia subrayó que la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido durante más de un siglo "una celebración de la libertad de prensa y del papel del periodismo" en la democracia estadounidense.

"El tiroteo que interrumpió el evento de este año reafirmó la misión de la WHCA de defender las libertades protegidas por la Primera Enmienda", que garantiza la libertad de prensa, añadió.

Según la presidenta de la Asociación, la cena servirá como "una declaración de que la violencia no tiene cabida en la vida estadounidense y de que la prensa libre no se dejará intimidar para que guarde silencio".

FUENTE: Con información de EFE