martes 2  de  junio 2026
EEUU

Reprograman para julio la Cena de Corresponsales interrumpida por el atentado contra Trump

"No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra", declaró la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang

Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.&nbsp;

Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas. 

EFE/ Casa Blanca
El presidente Donald Trump se retira tras una sesión informativa para la prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un incidente con disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el 25 de abril de 2026.

El presidente Donald Trump se retira tras una sesión informativa para la prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., poco después de un incidente con disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el 25 de abril de 2026.

MANDEL NGAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se celebrará finalmente el próximo 24 de julio, después de que la gala del 25 de abril fuera interrumpida por el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra", declaró este martes, en un comunicado, la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Weijia Jiang.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
EEUU

¿Qué es la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y por qué Trump acude por primera vez?
Miembros del FBI llaman a las puertas de los vecinos de una casa (fuera de plano) relacionada con el presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Torrance, California, el 26 de abril de 2026
SUCESOS

Director del FBI asegura que estarán "listos" para una segunda cena de corresponsales

Trump confirmó en un mensaje en su red Truth Social que acudirá a la cena porque no se puede "permitir que unos lunáticos alteren" el modo de vida estadounidense.

El presidente anunció que el evento cambiará de sede y se celebrará en el Hotel Waldorf Astoria de la capital, un edificio que antiguamente perteneció a la familia Trump, en lugar del Washington Hilton, donde se solía celebrar.

El atentado

El 26 de abril, la Cena de Corresponsales, una gala anual organizada por los periodistas que cubren la Casa Blanca, fue interrumpida por un intento de asesinato contra Trump, que acudía por primera vez al evento como presidente.

El sospechoso, Cole Allen, un hombre de 31 años, intentó irrumpir armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el salón del hotel de Washington donde se celebraba la cena, en presencia de unas 2.000 personas, entre ellas el presidente, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y otras autoridades.

Su intento desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente, quien en una posterior rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca pidió que el evento se volviera a celebrar próximamente.

Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intento de asesinato del presidente, delito que puede acarrear cadena perpetua, de dos cargos relacionados con el uso de armas y de otro por agresión a un agente.

Collen, que llevaba una escopeta de bombeo calibre 12, una pistola semiautomática calibre 38 y tres cuchillos, fue detenido por las fuerzas de seguridad estadounidenses tras efectuar una oleada de disparos en el hall. El incidente se saldó con un agente herido, si bien llevaba un chaleco antibalas en el momento de los hechos.

El acusado se declaró no culpable ante un tribunal federal de la capital estadounidense de varios cargos, entre ellos intento de magnicidio, transporte de armas entre estados y uso de un arma durante la comisión de un delito violento.

Collen se registró en el hotel Hilton, donde suele celebrarse habitualmente la cena, y fue visto en varios pasillos horas antes del tiroteo. De acuerdo con una declaración jurada de un agente del FBI, Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y posteriormente hasta Washington entre el 21 y el 24 de abril.

ATACANTE Cole Tomas Allen AFP
El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton

El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton

La cena será una declaración a la no violencia

En su comunicado, Weijia subrayó que la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido durante más de un siglo "una celebración de la libertad de prensa y del papel del periodismo" en la democracia estadounidense.

"El tiroteo que interrumpió el evento de este año reafirmó la misión de la WHCA de defender las libertades protegidas por la Primera Enmienda", que garantiza la libertad de prensa, añadió.

Según la presidenta de la Asociación, la cena servirá como "una declaración de que la violencia no tiene cabida en la vida estadounidense y de que la prensa libre no se dejará intimidar para que guarde silencio".

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Fiscalía acusa de tres cargos federales al hombre que intentó asesinar a Trump en cena de corresponsales

Empresas extranjeras abandonan Cuba y se agrava la crisis del régimen comunista

Presidente Lula intenta desacreditar a Marco Rubio y su imagen en Latinoamérica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Daniel Pérez, designado presidente de la Cámara en Florida.
POLÍTICA EXTERIOR

Trump nomina al cubanoamericano Daniel Pérez como embajador en Brasil

Responsable militar iraní estima inevitable la reanudación de la guerra con EEUU
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU

El presidente Donald Trump espera que cesen los ataques entre Israel y Hizbulá (AFP)
TREGUA

Trump apuesta por un acuerdo con Irán que podría lograrse la próxima semana: "Tiene buen aspecto"

Los organizadores adelantaron que continuarán promoviendo espacios de análisis sobre los principios constitucionales, las libertades fundamentales y los mecanismos que permitan a los cubanos definir el rumbo de su país.
LEGADO REPUBLICANO

Desde Miami, líderes del exilio reivindican la Constitución de 1940 para una Cuba democrática

Te puede interesar

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
FLORIDA

Aeropuerto Internacional de Miami anuncia récords históricos

Por JESÚS HERNÁNDEZ
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, testifica ante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la Solicitud de Presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, el 02 de junio de 2026. 
Política

Rubio afirma que EEUU trabaja en "crear condiciones" para unas elecciones libres en Venezuela

Campesino en labores de cortes de la caña de azúcar.
AMÉRICA LATINA

Cuba: sin azúcar no hay país

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
ELECCIONES

California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, posa frente a unas de las grandes pelotas de futbol. 
ATENCIÓN FUTBOLEROS

Miami Beach se viste de Mundial con conciertos, grandes pantallas, arte y fiestas para aficionados