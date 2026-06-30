Republicanos anuncian convención extraordinaria en Texas antes de las elecciones legislativas

El líder de la mayoría del Senado y el presidente Donald J. Trump llegan a una reunión de almuerzo de los senadores republicanos, en el Capitolio en Washington, DC, 24 de junio de 2026.

El Congreso en el Capitolio en Washington debe aprobar ahora el presupuesto para el 2025, que fue aplazado dos semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre con un plan temporal.

El líder de la mayoría del Senado y el presidente Donald J. Trump llegan a una reunión de almuerzo de los senadores republicanos, en el Capitolio en Washington, DC, 24 de junio de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la realización de una convención extraordinaria republicana para reforzar su partido antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Los dos principales partidos estadounidenses, Republicano y Demócrata, celebran convenciones habitualmente en fechas cercanas a las elecciones presidenciales, cada cuatro años. La próxima será en 2028.

Pero Trump dijo que su partido organizará una convención en Dallas, Texas, en septiembre próximo, dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato.

"Nunca se había hecho antes y será un acontecimiento verdaderamente histórico", escribió Trump en una publicación en la plataforma Truth Social, "también habrá mucho entretenimiento de primer nivel. ¡Será un MITIN como ningún otro!", escribió el mandatario sobre la convención. Se celebraría los días 9 y 10 de septiembre.

Importancia de elecciones de medio término

Trump parece conceder una importancia creciente a las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos se preparan para mantener la mayoría en el Congreso y se enfrentan a unas ajustadas elecciones de medio mandato el próximo mes de noviembre, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado

Los republicanos controlan por pocos escaños la mayoría en el legislativo: 218 escaños en la Cámara Baja, frente a 215 de los demócratas y 53 en la Cámara Alta versus 47 demócratas y dos independientes.

El magnate ha advertido que los demócratas podrían iniciar un tercer juicio político contra él si consiguen mayorías legislativas, y ha destinado a varios colaboradores clave de la Casa Blanca a la organización de la campaña republicana.

Más temprano el martes, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó las restricciones sobre las cantidades que los partidos políticos pueden gastar en coordinación con cada candidato, una decisión que podría beneficiar a los republicanos en las elecciones de noviembre.

Las 'midterms', como su nombre lo indica, se celebran a la mitad de un mandato presidencial y son vistas como un referéndum de las políticas de un Gobierno. Históricamente, el partido en el poder pierde escaños en el Congreso, especialmente si el nivel de aprobación de la Administración está por debajo del 50%.

En Texas, los republicanos se enfrentan también a un importante desafío a su control sobre el estado, que ha sido dominado las elecciones estatales y nacionales en los últimos años.

La carrera por uno de los dos escaños de Texas en el Senado, sin embargo, se figura como una estrecha contienda entre Ken Paxton, el candidato del oficialismo y un representante del ala más a la derecha de los republicanos, y James Talarico, del Partido Demócrata.

FUENTE: Con información de EFE y AFP