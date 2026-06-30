martes 30  de  junio 2026
EEUU

Republicanos anuncian convención extraordinaria en Texas antes de las elecciones legislativas

"¡Será fantástica! Nunca se ha hecho antes y será un acontecimiento verdaderamente histórico", escribió Trump en su red Truth Social sobre la convención

El líder de la mayoría del Senado y el presidente Donald J. Trump llegan a una reunión de almuerzo de los senadores republicanos, en el Capitolio en Washington, DC, 24 de junio de 2026.

El líder de la mayoría del Senado y el presidente Donald J. Trump llegan a una reunión de almuerzo de los senadores republicanos, en el Capitolio en Washington, DC, 24 de junio de 2026.

EFE
Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.

ALEX WROBLEWSKI/ AFP
El Congreso en el Capitolio en Washington debe aprobar ahora el presupuesto para el 2025, que fue aplazado dos semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre con un plan temporal.

El Congreso en el Capitolio en Washington debe aprobar ahora el presupuesto para el 2025, que fue aplazado dos semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre con un plan temporal.

MANDEL NGAN/ AFP
El líder de la mayoría del Senado y el presidente Donald J. Trump llegan a una reunión de almuerzo de los senadores republicanos, en el Capitolio en Washington, DC, 24 de junio de 2026.

El líder de la mayoría del Senado y el presidente Donald J. Trump llegan a una reunión de almuerzo de los senadores republicanos, en el Capitolio en Washington, DC, 24 de junio de 2026.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la realización de una convención extraordinaria republicana para reforzar su partido antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Los dos principales partidos estadounidenses, Republicano y Demócrata, celebran convenciones habitualmente en fechas cercanas a las elecciones presidenciales, cada cuatro años. La próxima será en 2028.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Trump advierte con revertir acuerdo comercial con la Unión Europea
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

Pero Trump dijo que su partido organizará una convención en Dallas, Texas, en septiembre próximo, dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato.

"Nunca se había hecho antes y será un acontecimiento verdaderamente histórico", escribió Trump en una publicación en la plataforma Truth Social, "también habrá mucho entretenimiento de primer nivel. ¡Será un MITIN como ningún otro!", escribió el mandatario sobre la convención. Se celebraría los días 9 y 10 de septiembre.

Importancia de elecciones de medio término

Trump parece conceder una importancia creciente a las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos se preparan para mantener la mayoría en el Congreso y se enfrentan a unas ajustadas elecciones de medio mandato el próximo mes de noviembre, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado

Los republicanos controlan por pocos escaños la mayoría en el legislativo: 218 escaños en la Cámara Baja, frente a 215 de los demócratas y 53 en la Cámara Alta versus 47 demócratas y dos independientes.

El magnate ha advertido que los demócratas podrían iniciar un tercer juicio político contra él si consiguen mayorías legislativas, y ha destinado a varios colaboradores clave de la Casa Blanca a la organización de la campaña republicana.

Más temprano el martes, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó las restricciones sobre las cantidades que los partidos políticos pueden gastar en coordinación con cada candidato, una decisión que podría beneficiar a los republicanos en las elecciones de noviembre.

Las 'midterms', como su nombre lo indica, se celebran a la mitad de un mandato presidencial y son vistas como un referéndum de las políticas de un Gobierno. Históricamente, el partido en el poder pierde escaños en el Congreso, especialmente si el nivel de aprobación de la Administración está por debajo del 50%.

En Texas, los republicanos se enfrentan también a un importante desafío a su control sobre el estado, que ha sido dominado las elecciones estatales y nacionales en los últimos años.

La carrera por uno de los dos escaños de Texas en el Senado, sin embargo, se figura como una estrecha contienda entre Ken Paxton, el candidato del oficialismo y un representante del ala más a la derecha de los republicanos, y James Talarico, del Partido Demócrata.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

Temas
Te puede interesar

Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

Investigan al senador demócrata Rubén Gallego por "viajes familiares" con fondos de su campaña

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de $70 el barril

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miembros del equipo de búsqueda y rescate USAR de Chile permanecen sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores terremotos.  
RÉGIMEN EN VENEZUELA

Rescatistas de Chile denuncian hostigamiento militar durante labores de búsqueda en La Guaira

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

El delantero marroquí Soufiane Rahimi, número 09, celebra tras ganar la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Países Bajos y Marruecos, disputado en el Estadio Monterrey de Guadalupe el 29 de junio de 2026. 
Fútbol

Marruecos elimina a Países Bajos en penales y avanza a octavos del Mundial 2026

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
DICTAMEN

Corte Suprema de EEUU rechaza restringir derecho a ciudadanía por nacimiento

Roxanabel Medina Leon, de 31 años.
ABANDONO

Niño de 11 años salió a buscar a su madre para poder comer; termina arrestada en Doral

Te puede interesar

El líder de la mayoría del Senado y el presidente Donald J. Trump llegan a una reunión de almuerzo de los senadores republicanos, en el Capitolio en Washington, DC, 24 de junio de 2026.
EEUU

Republicanos anuncian convención extraordinaria en Texas antes de las elecciones legislativas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Altas temperaturas y lluvias en el sur de la Florida.
CLIMA

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de "una peligrosa" ola de calor que azota a EEUU

Vista general del Capitolio en Washington.
EEUU

Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

Electores ejercen su derecho en un recinto electoral en Florida.
SENTENCIA

Corte Suprema de EEUU elimina límite a gastos de campaña electoral

Roxanabel Medina Leon, de 31 años.
ABANDONO

Niño de 11 años salió a buscar a su madre para poder comer; termina arrestada en Doral