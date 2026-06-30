Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D.C.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump exigió este martes al Congreso que termine con la ciudadanía por nacimiento horas después de que el fallo del Tribunal Supremo rechazó no restringir la ciudadanía por nacimiento.

"El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump, que había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, calificó la decisión del Tribunal Supremo de mantener la ciudadanía por nacimiento como "lamentable" para el país.

Pese al varapalo del poder judicial a los planes del presidente, Trump no renuncia a su objetivo y apunta ahora al Congreso como vía para conseguirlo: "podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación —con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso—. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!", aseguró.

El Supremo consideró este martes, en una esperada sentencia, que la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Constitución.

Bebés con pasaporte

Trump condenó de inmediato el fallo y pidió al Congreso, controlado por los republicanos, que lo ayude a aprobar uno de sus planes emblemáticos contra la inmigración.

"La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento, lo cual es una lástima para nuestro país, pero podemos compensarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación", escribió en su plataforma Truth Social.

El argumento del presidente era que Estados Unidos vive desde hace décadas lo que se conoce como "turismo de nacimiento", es decir, que mujeres extranjeras dan a luz en cualquier punto del territorio estadounidense y regresan luego a su país con un bebé que tiene pasaporte estadounidense.

Para el mandatario se trata de un abuso de la ley por nacimiento, además de incitar a oleadas masivas para aprovecharse de este beneficio que muchos países deniegan. Miles de mujeres ingresan embarazadas a Estados Unidos a dar a luz y luego retornan a sus países. Años después, esos niños regresan a Estados Unidos para recibir los beneficios sin que sus padres sean ciudadanos estadounidenses y sin haber aportado al país y a la seguridad social, convirtiéndose en una carga para los contribuyentes.

En su fallo, los jueces concluyen que los niños nacidos en Estados Unidos de padres "presentes ilegalmente o temporalmente" son, no obstante, "ciudadanos por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda" de la Constitución.

Los jueces recuerdan que esa enmienda, adoptada en 1868, después de la Guerra de Secesión, sirvió para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes.

Por lo tanto, "los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están 'sujetos a la jurisdicción' de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento", indican.

Trump felicita a China tras el fallo

En otro mensaje, Trump utilizó un tono sarcástico: "Quisiera felicitar al presidente Xi y a la Gran China por su enorme triunfo sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento", escribió.

La resolución reconoce que "los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están 'sujetos a la jurisdicción'", por lo que "son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda".

La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados y mantiene una interpretación de la Constitución de más de 150 años.

Opiniones disidentes

El juez conservador Clarence Thomas, el único afroamericano en la Corte Suprema actual, mostró su desacuerdo con el fallo.

Tras la Guerra de Secesión que los emancipó, "los negros tenían derecho a la ciudadanía porque eran estadounidenses. No tenían otra patria, no debían lealtad a ninguna potencia extranjera y no estaban sometidos a ninguna otra autoridad", explicó Thomas.

A su juicio, esa no es la situación de extranjeros que entraron ilegalmente en el país y que, por lo tanto, ya tienen otra ciudadanía que pueden pasar a su bebé.

La sentencia de la Corte Suprema supone un nuevo revés para Trump. En febrero los magistrados invalidaron la mayor parte de su política de aranceles.

Trump logró, sin embargo, otras victorias, como el fin del estatuto temporal de refugiados para cientos de miles de haitianos y la posibilidad de que las demandas de asilo puedan ser rechazadas en la frontera.

FUENTE: Con información de EFE y AFP