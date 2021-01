Retiran a 12 guardias de ceremonia de investidura de Biden

En concreto, diez de ellos han sido apartados de la ceremonia, que tendrá lugar este miércoles, por "comportamiento cuestionable", acreditado en el proceso de veto que los agentes habían de superar antes de la cita. Los otros dos por realizar comentarios o escribir textos "inapropiados", pero no se han proporcionado detalles adicionales sobre los mismos.

"No estoy preocupado porque de una gran parte de nuestro cuerpo, 25.000, hemos identificado a 12", señaló Hokanson, si bien ha recalcado que el cuerpo busca asegurarse de que hace lo "correcto"..

Entretanto, el portavoz del Departamento de Defensa, Jonathan Hoffman, reiteró que el proceso de veto a los agentes continúa, aunque ha subrayado que mucha de la información encontrada en el mismo "no está relacionada con los eventos registrados en el Capitolio o con las preocupaciones de muchas personas acerca del extremismo".

Tal y como ha sostenido, los vetos buscan "identificar cualquier comportamiento cuestionable" de los agentes "en el pasado" o "cualquier vínculo potencial con comportamientos cuestionables". "No está sólo relacionado con el extremismo", dijo.

Las autoridades estadounidenses han intensificado las medidas de seguridad en el Capitolio de cara a la toma de posesión de Biden para evitar episodios como el vivido el pasado 6 de enero, cuando partidarios del presidente Donald Trump asaltaron las instalaciones del edificio, que alberga las dos cámaras del Congreso estadounidense, durante la certificación de la victoria del demócrata en las elecciones del 3 de noviembre.

La decisión surge en momentos en que el FBI está verificando los antecedentes de todos los 25.000 efectivos de la Guardia Nacional que protegerán la ceremonia del miércoles. Las autoridades estadounidenses han mencionado la "posibilidad" de una amenaza interna, luego del asalto al Capitolio.

El secretario de Defensa en funciones Christopher Miller informó el lunes en un comunicado que sigue el proceso de revisar los antecedentes de los efectivos de la Guardia Nacional, y que hasta ahora no hay evidencia de amenaza alguna contra Biden.

El nerviosismo reina en Washington estos días, desde el asalto al Capitolio, acontecimiento que ha llevado a intensas medidas de seguridad por toda la capital. El lunes estalló un incendio en un campamento de personas desamparadas cerca del legislativo, lo que llevó a la evacuación de los presentes y a interrumpir un ensayo de la toma de posesión.

El Servicio Secreto afianzó las medidas de seguridad varios días antes de lo normal, y el centro de Washington se encuentra en efecto bajo control policial, con calles cerradas, barreras intermitentes y miles de policías y soldados patrullando la zona.

Al ser preguntada al respecto el martes por The Associated Press, la Guardia Nacional remitió toda interrogante al Servicio Secreto, afirmando: “Por razones de seguridad operacional, no hablamos sobre el contenido o el resultado del proceso de investigación a miembros de las fuerzas armadas que participan en la seguridad de la toma de posesión”. El Servicio Secreto es una agencia federal bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que entre otras funciones protege la integridad del presidente, el vicepresidente, los expresidentes y sus familiares cercanos.

El Servicio Secreto había dicho a la AP el lunes que no haría comentarios sobre si algún miembro de la Guardia Nacional ha sido excluido de las medidas de seguridad que rodean a la toma de posesión.