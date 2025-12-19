viernes 19  de  diciembre 2025
Rubio afirma que no habrá paz posible en Gaza a menos que Hamás se desarme

"Si Hamás se encuentra en el futuro en una posición en la que pueda amenazar o atacar a Israel, no habrá paz", declaró Rubio

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que "no hay paz posible" en Gaza a menos que Hamás se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel.

Rubio se refirió al tema en momentos en que el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, tenía previsto reunirse en Florida con funcionarios de Catar, Egipto y Turquía, con la esperanza de salvar los esfuerzos para alcanzar la segunda fase de la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza.

"Si Hamás se encuentra en el futuro en una posición en la que pueda amenazar o atacar a Israel, no habrá paz", declaró Rubio a periodistas, y añadió: "Por eso es tan importante el desarme".

En la segunda etapa de la tregua, Israel debe retirarse de sus posiciones en Gaza, donde también se debe instalar una autoridad interina de gobierno en el territorio palestino que reemplace a Hamás, y desplegar una fuerza internacional de estabilización.

Rubio aseguró que ya "contamos con varios países aceptables para todas las partes" que han manifestado interés en hacer parte de la fuerza de estabilización. Entre las propuestas están las de Pakistán e Indonesia, que no tienen relaciones diplomáticas con Israel.

Frágil tregua

Los diálogos atraviesan un momento complejo. Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar los términos de la frágil tregua.

La administración de Benjamin Netanyahu se ha opuesto a la participación de Turquía, porque su presidente, Recep Tayyip Erdogan, es un crítico de la ofensiva de Israel en Gaza que inició tras el ataque terrorista de Hamás a territorio israelí que dejó un saldo de más de 1,200 muertos y 251 secuestrados.

"Nuestra población espera que los participantes en estas conversaciones acuerden poner fin a los excesos israelíes y detener todas las violaciones", declaró Basem Naim, miembro de la oficina política de Hamás, sobre las conversaciones en Estados Unidos.

Frente al desarme, el jefe de Hamás en Gaza, Khalil al-Hayya, dijo el domingo que el grupo tiene "derecho militar" a tener armas.

En medio de la expectativa por la reanudación de las conversaciones, la Defensa Civil de Gaza afirmó que un bombardeo israelí contra una escuela convertida en refugio en el barrio de Tuffah, este de Ciudad de Gaza, dejó cinco muertos el viernes.

Preguntado por la AFP, el ejército israelí afirmó que las tropas habían "disparado contra individuos sospechosos para eliminar la amenaza".

Israel informó que tres soldados han muerto en el territorio desde el inicio de la tregua.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

