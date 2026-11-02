lunes 2  de  noviembre 2026
POLÍTICA

Marco Rubio se reúne con el nuevo canciller del gobierno interino de Venezuela

Oliver Blanco se reunió con el secretario de Estado en el primer encuentro diplomático desde el restablecimiento de relaciones tras la captura de Maduro

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

AFP
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

ALEX WONG/ AFP
Por Valeria Montero

MIAMI.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recibió este lunes al nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, en un encuentro que marca el primer contacto de alto nivel entre ambas diplomacias desde la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro a principios de año.

La reunión se produjo en medio de las presiones de Washington para impulsar una hoja de ruta que permita renovar las instituciones venezolanas y avanzar hacia la convocatoria de elecciones, mientras la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el país celebrará todos los comicios previstos en la Constitución, aunque sin establecer un calendario.

Lee además
el plan rubio y la fecha de vencimiento del poder chavista
OPINIÓN

El Plan Rubio y la fecha de vencimiento del poder chavista
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.
Diplomacia

Rubio se reúne en Atlanta con los cancilleres del G20 para abordar las guerras de Ucrania e Irán

Primer encuentro diplomático

Blanco fue designado canciller el pasado jueves por Delcy Rodríguez, en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

La reunión con Rubio representa el primer encuentro entre los máximos responsables de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron sus relaciones diplomáticas, tras la captura de Maduro a principios de este año.

El encuentro también ocurre después de que Rodríguez anunciara que Venezuela celebrará "todas" las elecciones contempladas en la Constitución, aunque sin precisar fechas ni ofrecer detalles sobre el calendario electoral.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@polianalitica)

Por su parte, Blanco reafirmó el pasado viernes la disposición de Caracas a mantener la cooperación con Washington durante una reunión con John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Washington impulsa una hoja de ruta política

La cita diplomática también se produjo días después del regreso a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien volvió al país el pasado 25 de octubre tras permanecer casi un año en el exterior. Durante ese período, Machado exigió reiteradamente la convocatoria de elecciones.

La Administración del presidente Donald Trump, que alcanzó un acuerdo petrolero con el régimen venezolano, respalda una hoja de ruta orientada a renovar en los próximos meses organismos fundamentales del entramado institucional venezolano.

Ese proceso debería conducir a que Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia en 2027 y abra un período de seis meses para la celebración de elecciones.

El encuentro entre Rubio y Blanco se desarrolla, por tanto, en un escenario de reconfiguración de las relaciones entre Washington y Caracas, con la cooperación bilateral y el futuro político de Venezuela entre los asuntos centrales de la agenda.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Rubio recibe en Atlanta a los ministros de exteriores del G20

Se abre camino a la incertidumbre oficialista

Ashley Moody vs. Angie Nixon: qué está en juego en Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de electores en la votación anticipada. 
ELECCIONES 2026

Miami-Dade: más de 541.000 electores ya votaron y así se reparte la ventaja entre demócratas y republicanos

Equipos de defensa antiaérea apostados en Mar-a-Largo, lugar de residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach.
Seguridad presidencial

¿Por qué desplegaron misiles y equipos antidrones en la residencia de Trump en Florida?

Imagen de electores en Estados Unidos.
ANáLISIS

Republicanos y demócratas se juegan el control del Congreso en unas elecciones cruciales para EEUU

Venezuela tiene entre sus retos la recuperación de la industria petrolera y administración transparente de la renta
ANÁLISIS

Venezuela: Balance económico y desafíos para la recuperación

Gabriel Moreno #14 de los Arizona Diamondbacks realiza un lanzamiento en salto a Nolan Arenado #28 durante la quinta entrada del partido de la MLB contra los New York Yankees en el Chase Field el 19 de septiembre de 2026 en Phoenix, Arizona. 
Béisbol

MLB anuncia a los ganadores del Guante de Oro 2026

Te puede interesar

Imagen de electores en la votación anticipada. 
ELECCIONES 2026

Miami-Dade: más de 541.000 electores ya votaron y así se reparte la ventaja entre demócratas y republicanos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso marcando el final de la campaña de las elecciones de medio término, en el Lincoln Reflecting Pool en Washington, DC, el 2 de noviembre de 2026.
Elecciones

Trump llama a votar contra los candidatos demócratas, a los que tacha de "extremistas y peligrosos"

Expresidente de Ecuador Jamil Mahuad.
ANTESALA

Expresidente Mahuad cuestiona los límites de los derechos humanos frente al bien común

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el comisionado municipal Damián Pardo.
CHOQUE POLÍTICO

Pardo desafía a Higgins por bono de $450 millones en Miami: "No hay necesidad de otra deuda"

Precio de la gasolina en Florida baja 24 centavos en una semana. 
UN ALIVIO

Baja gasolina en Florida a $3.85