Marco Rubio se reúne con el nuevo canciller del gobierno interino de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

MIAMI.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recibió este lunes al nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, en un encuentro que marca el primer contacto de alto nivel entre ambas diplomacias desde la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro a principios de año.

La reunión se produjo en medio de las presiones de Washington para impulsar una hoja de ruta que permita renovar las instituciones venezolanas y avanzar hacia la convocatoria de elecciones, mientras la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el país celebrará todos los comicios previstos en la Constitución, aunque sin establecer un calendario.

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Primer encuentro diplomático

Blanco fue designado canciller el pasado jueves por Delcy Rodríguez, en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

La reunión con Rubio representa el primer encuentro entre los máximos responsables de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron sus relaciones diplomáticas, tras la captura de Maduro a principios de este año.

El encuentro también ocurre después de que Rodríguez anunciara que Venezuela celebrará "todas" las elecciones contempladas en la Constitución, aunque sin precisar fechas ni ofrecer detalles sobre el calendario electoral.

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Por su parte, Blanco reafirmó el pasado viernes la disposición de Caracas a mantener la cooperación con Washington durante una reunión con John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Washington impulsa una hoja de ruta política

La cita diplomática también se produjo días después del regreso a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien volvió al país el pasado 25 de octubre tras permanecer casi un año en el exterior. Durante ese período, Machado exigió reiteradamente la convocatoria de elecciones.

La Administración del presidente Donald Trump, que alcanzó un acuerdo petrolero con el régimen venezolano, respalda una hoja de ruta orientada a renovar en los próximos meses organismos fundamentales del entramado institucional venezolano.

Ese proceso debería conducir a que Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia en 2027 y abra un período de seis meses para la celebración de elecciones.

El encuentro entre Rubio y Blanco se desarrolla, por tanto, en un escenario de reconfiguración de las relaciones entre Washington y Caracas, con la cooperación bilateral y el futuro político de Venezuela entre los asuntos centrales de la agenda.

FUENTE: Con información de EFE