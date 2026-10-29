El Plan Rubio y la fecha de vencimiento del poder chavista

A casi once meses del tutelaje de EEUU sobre Venezuela, la señal más poderosa que ha enviado no es una sanción, tampoco un barril de petróleo ni una amenaza militar: es un calendario. En política, cuando alguien empieza a poner fechas, es porque pretende que las promesas dejen de ser consignas populistas o relleno de discursos.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, lo confirmó: “Tenemos plazos acordados y, hasta ahora, han cumplido cada uno de ellos”. No es una frase para archivar, sino una advertencia con fecha de vencimiento.

El gobierno del presidente Trump espera avances concretos en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), instituciones que considera indispensables para unas elecciones creíbles. ¿El objetivo? Desmontar la maquinaria institucional que ha permitido al régimen controlar la competencia política.

Rubio tampoco disimuló dónde está la palanca de presión: “Estados Unidos tiene una influencia significativa sobre el rumbo que toman estas conversaciones y sobre los resultados que obtenemos de ellas”.

Traducido del diplomático al castellano corriente: Delcy Rodríguez administra el poder, pero las condiciones de su margen de maniobra se negocian fuera de Miraflores. El cargo es suyo “por ahora”, como diría el difunto líder de la fulana revolución bolivariana, Hugo Chávez; las llaves que condicionan su gestión están en manos ajenas.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela añadió otra pieza al tablero. Rubio confirmó que Washington comunicó a las autoridades interinas que la dirigente debía poder volver a su país sin obstáculos. Después de meses de exilio, su retorno expone hasta qué punto las garantías políticas forman parte de la negociación.

Y mientras ese tablero se mueve, Delcy ofrece su propio espectáculo. El 27 de octubre, apenas un día después de descalificar como un “show” el regreso de Machado, apareció cantando y bailando en una tarima en el estado Carabobo, junto al gobernador de la entidad, Rafael Lacava. Y aquí viene la ironía del día: si la calle recibe a María Corina, es un espectáculo; pero si Delcy sube a una tarima a bailar, es una demostración de respaldo popular.

En conclusión y paradójicamente, lo que vimos es que Delcy, la interina, baila al son que le toca Marco Rubio. Ella y quienes la acompañan pueden ponerle música a la tarima, ensayar sonrisas y proyectar normalidad, pero el ritmo de la negociación lo marcan también los plazos y las condiciones que Washington asegura haber acordado.

Ahora bien, quien durante años convirtió el control de las instituciones en su principal seguro de permanencia ahora debe discutir cómo reformarlas; quien administró la exclusión política tiene que negociar condiciones para que otros puedan competir. No es precisamente el guión que el chavismo o, más bien, el ‘Rodrigato’, habría elegido para esta etapa.

Pero ojo, no hay que confundir el cronograma con el desenlace. El que existan plazos acordados no garantiza que se cumplan todas las reformas, que las instituciones se vuelvan independientes ni que las elecciones sean libres; todo eso tendrá que demostrarse con hechos, no con comunicados ni fotografías de reuniones.

El ‘Plan Rubio’ tampoco es una varita mágica; es una negociación en la que Estados Unidos utiliza su capacidad económica y diplomática para condicionar una transición, mientras las autoridades venezolanas conservan espacios de poder y margen de maniobra. La pregunta es: ¿cuánto están dispuestas a ceder y cuánto está dispuesto Washington a exigir?

Desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense, el tablero venezolano cambió radicalmente. La cuestión ya no es solamente quién ocupa el despacho presidencial, sino quién define las condiciones para que el poder vuelva a someterse al voto ciudadano.

Delcy Rodríguez puede seguir ocupando el cargo y el régimen puede intentar ganar tiempo, pero si los plazos se convierten en reformas reales, el problema dejará de ser quién administra el presente y pasará a ser quién puede competir por el futuro.

Ese es el verdadero desafío del ‘Plan Rubio’: que el calendario no termine siendo otra promesa aplazada en un país donde el poder lleva demasiado tiempo creyendo que la fecha de las elecciones, y hasta sus resultados, le pertenecen.