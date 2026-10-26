Marco Rubio: "EEUU le dijo a Venezuela hace semanas que Machado debía volver sin ser molestada"

El secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa.

WASHINGTON .- El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco rubio, le salió al paso a las versiones según las cuales la administración de Donald Trump no tuvo nada que ver en el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela.

Atribuyó el retorno de Machado a las gestiones de mediación y respaldo de su país, específicamente a través de las conversaciones de reconciliación.

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Rubio en conversación telefónica con periodistas afirmó que: “El gobierno estadounidense dijo a las autoridades encargadas de Venezuela hace semanas que la líder opositora María Corina Machado debería poder regresar a su país sin problemas”.

"Hace semanas y semanas hablamos con las autoridades interinas", y agregó que Washington explicó que a Machado "se le debería permitir regresar sin contratiempos" a su país.

"Y ellos nos respondieron que ella podía aterrizar en el aeropuerto si así lo deseaba, y transmitimos esa información a su equipo", precisó Rubio. "Y ellos nos respondieron que ella podía aterrizar en el aeropuerto si así lo deseaba, y transmitimos esa información a su equipo", precisó Rubio.

Admitió que: "La única vez que yo, personalmente, la desanimé de regresar fue justo después del terremoto", agregó el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump.

Observadores dentro y fuera de Venezuela creían ver la mano de Washington en los bloqueos que impidieron a Machado volver a su país durante meses.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz aseguró que intentó siete veces regresar, sin éxito.

Machado fue recibida el domingo por millas de simpatizantes que se apostaron a lo largo de los casi 400 kilómetros de carreteras que recorrió desde Barquisimeto (oeste) hasta Caracas, donde llegó por la noche.

Los detalles de su periplo para regresar al país desde su exilio en Panamá, transitando por la vecina Colombia según medios opositores, aún no han sido hechos públicos.

FUENTE: Con información de AFP/ Yahoo News