martes 5  de  mayo 2026
Diplomacia

Rubio y Lavrov debaten la situación internacional y las relaciones entre Rusia y EEUU

"Los jefes de Exteriores 'pusieron a punto sus relojes' respecto a la situación internacional actual y las relaciones ruso-estadounidenses", dijo la diplomacia rusa

El enviado de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff; el secretario de Estado, Marco Rubio; el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz; el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al-Saud; el asesor de seguridad nacional, Mosaad bin Mohammad al-Aiban; el asesor de política exterior del presidente ruso, Yuri Ushakov; y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asisten a una reunión en el Palacio Diriyah de Riad el 18 de febrero de 2025.&nbsp;

El enviado de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff; el secretario de Estado, Marco Rubio; el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz; el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al-Saud; el asesor de seguridad nacional, Mosaad bin Mohammad al-Aiban; el asesor de política exterior del presidente ruso, Yuri Ushakov; y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asisten a una reunión en el Palacio Diriyah de Riad el 18 de febrero de 2025. 

Evelyn Hockstein / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ — El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la que debatieron la situación internacional y el estado de las relaciones ruso-estadounidenses.

"Los jefes de Exteriores 'pusieron a punto sus relojes' respecto a la situación internacional actual y las relaciones ruso-estadounidenses", informó la diplomacia rusa en una nota publicada en su portal oficial.

Lee además
Autoridades iraníes aseguran que su plan es poner fin a la guerra (EFE)
GUERRA EN EL GOLFO

Irán estudia respuesta de EEUU a su propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra
El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril.
Tensiones

Países árabes cierran filas con Emiratos y apoyan las medidas que tome tras ataques de Irán

Además, señaló Exteriores, debatieron el cronograma de contactos bilaterales futuros.

"La conversación tuvo un carácter constructivo y profesional", concluyó la nota.

Lavrov y Rubio han mantenido varias conversaciones en los últimos dos años, la última vez en octubre de 2025, cuando se suponía que debían encargarse de los preparativos para celebrar una cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, en Hungría.

Sin embargo, tras esa llamada Trump canceló la cumbre en Budapest, lo cual generó rumores de que Lavrov habría caído en desgracia y el Kremlin se preparaba para destituirle.

La prensa afirmó entonces que Lavrov se mostró "totalmente intransigente" en esa reunión, lo que confirmó el propio ministro poco después en rueda de prensa al rechazar un posible cese de las hostilidades en Ucrania y criticar a Trump por darle la espalda a lo supuestamente consensuado en la cumbre de mediados de agosto en Alaska (EEUU).

Lavrov, que tiene 76 años, asumió el cargo en 2004 después de trabajar como embajador ruso ante la ONU.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

¿Se mantiene la recompensa por Diosdado Cabello? Rubio afirma que "la política de EEUU no ha cambiado"

Rubio afirma que no hay un bloqueo petrolero contra Cuba, sino mala gestión económica del régimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.
IMPACTO LABORAL

Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
Migración

EEUU decide excluir a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ACCIONES LEGALES

Nuevo mapa congresional de Florida enfrenta dos demandas judiciales en menos de 24 horas

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Conflicto

Trump afirma que Irán "sabe lo que debe hacer" para evitar una violación del alto el fuego

Steve Hilton, el candidato republicano favorito en las encuestas y respaldado por el presidente Donald J. Trump para disputar el cargo de gobernador de California.
POLíTICA EN EEUU

¿California gobernada por un republicano?... puede ocurrir en noviembre

Noslan Ruiz-Bernal, fotrografías de las dos detenciones.
COOPERACIÓN

Autoridades de Broward entregan a ICE a inmigrante con antecedentes por robo armado

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria