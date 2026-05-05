Rubio y Lavrov debaten la situación internacional y las relaciones entre Rusia y EEUU

El enviado de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff; el secretario de Estado, Marco Rubio; el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz; el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al-Saud; el asesor de seguridad nacional, Mosaad bin Mohammad al-Aiban; el asesor de política exterior del presidente ruso, Yuri Ushakov; y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asisten a una reunión en el Palacio Diriyah de Riad el 18 de febrero de 2025.

MOSCÚ — El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la que debatieron la situación internacional y el estado de las relaciones ruso-estadounidenses.

"Los jefes de Exteriores 'pusieron a punto sus relojes' respecto a la situación internacional actual y las relaciones ruso-estadounidenses", informó la diplomacia rusa en una nota publicada en su portal oficial.

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Además, señaló Exteriores, debatieron el cronograma de contactos bilaterales futuros.

"La conversación tuvo un carácter constructivo y profesional", concluyó la nota.

Lavrov y Rubio han mantenido varias conversaciones en los últimos dos años, la última vez en octubre de 2025, cuando se suponía que debían encargarse de los preparativos para celebrar una cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, en Hungría.

Sin embargo, tras esa llamada Trump canceló la cumbre en Budapest, lo cual generó rumores de que Lavrov habría caído en desgracia y el Kremlin se preparaba para destituirle.

La prensa afirmó entonces que Lavrov se mostró "totalmente intransigente" en esa reunión, lo que confirmó el propio ministro poco después en rueda de prensa al rechazar un posible cese de las hostilidades en Ucrania y criticar a Trump por darle la espalda a lo supuestamente consensuado en la cumbre de mediados de agosto en Alaska (EEUU).

Lavrov, que tiene 76 años, asumió el cargo en 2004 después de trabajar como embajador ruso ante la ONU.

FUENTE: Con información de EFE