viernes 26  de  diciembre 2025
Rusia acusa a Ucrania de "torpedear" negociaciones: "Plan difiere radicalmente de lo negociado con EEUU"

"Sin una resolución adecuada de los problemas que están en el origen de esta crisis, será sencillamente imposible llegar a un acuerdo definitivo", dijo Moscù

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ Rusia acusó el viernes a Ucrania de querer "torpedear" las negociaciones sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra, señalando que el nuevo texto presentado esta semana por Kiev era "radicalmente diferente" de lo que Moscú había negociado con Estados Unidos.

El jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, presentó el miércoles la nueva versión del plan estadounidense, reelaborada tras las negociaciones con Kiev con respecto a su versión original presentada hace más de un mes.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, afirmó que el borrador que estos días atrás ha hecho público el presidente ucraniano "difiere radicalmente" del plan que Moscú ha estado negociando en las últimas semanas con Washington.

Riabkov hizo referencia al borrador de veinte puntos que este miércoles el presidente Zelenski sacó a relucir en los medios de su país, en el que se plantea la posibilidad de que el Ejército ucraniano abandone la región del Donbás siempre y cuando Rusia retire también a las tropas que tiene desplegadas.

"Sabemos que este plan, si es que se le puede llamar plan, difiere radicalmente de los 27 puntos en los que hemos estado trabajando con la parte estadounidense en las últimas semanas, desde principios de diciembre", dijo en una entrevista para la televisión estatal rusa, según recogen las agencias de noticias del país.

Moscú advierte

"Nuestra capacidad para hacer un último esfuerzo y llegar a un acuerdo dependerá de nuestro trabajo y de la voluntad política de la otra parte. Sobre todo en un contexto en el que Kiev y sus patrocinadores, especialmente dentro de la Unión Europea, que no son favorables a un acuerdo, redoblaron sus esfuerzos para torpedearlo", declaró en televisión el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Sin una resolución adecuada de los problemas que están en el origen de esta crisis, será sencillamente imposible llegar a un acuerdo definitivo", prosiguió Riabkov, quien pidió "mantener los límites establecidos" por la cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska en agosto de 2025.

Este nuevo documento de 20 puntos propone un congelamiento del frente sin ofrecer una solución inmediata a las cuestiones territoriales y abandona dos demandas clave de Moscú: la retirada de las tropas ucranianas de la región de Donbás y un compromiso jurídicamente vinculante de Ucrania de no entrar en la OTAN.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

