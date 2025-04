Sanciones de Trump: El colapso acelerado de la industria petrolera venezolana

Estas medidas, que incluyen la revocación de licencias a empresas como Chevron, Repsol y Eni, y aranceles del 25% a importadores de crudo venezolano, se combinan con políticas internas del gobierno venezolano que agravan la crisis (Parraga, 2025; U.S. Department of the Treasury, 2019). Este resumen analiza los devastadores efectos en la producción, la economía, la infraestructura, los mercados internacionales, el desabastecimiento y el riesgo humanitario, y ofrece proyecciones a mediano plazo.

Impacto en la producción petrolera

Las sanciones han reducido la producción de petróleo venezolano en un rango estimado de 100,000 a 300,000 barriles diarios, aproximadamente el 25% de la capacidad actual, debido a la salida de empresas extranjeras que operaban con Petróleos de Venezuela (PDVSA) (Parraga, 2025). La falta de diluyentes y tecnología limita la operatividad de PDVSA. Si no se revierte esta tendencia, la producción podría caer a 650,000 barriles diarios en los próximos meses (Atlantic Council, 2024).

Efectos económicos

La pérdida de ingresos petroleros y divisas amenaza con agravar la contracción económica. Empresas como Chevron aportaban flujos significativos al mercado cambiario, estabilizando la tasa de cambio y conteniendo la inflación (Parraga, 2025). Sin estos recursos, se proyecta una reducción del PIB de entre 2% y 3% para 2025, con una inflación que podría superar el 100% anual (International Monetary Fund, 2024).

Deterioro de la infraestructura petrolera

La infraestructura de PDVSA, afectada por años de desinversión, enfrenta un colapso acelerado. Las sanciones restringen el acceso a repuestos y servicios de empresas como Halliburton y Schlumberger, aumentando los riesgos de derrames y el cierre de pozos (Reuters, 2019). Incidentes como los de la refinería de Amuay reflejan la incapacidad de realizar mantenimientos preventivos (Council on Foreign Relations, 2024).

Consecuencias en los mercados internacionales

Las sanciones perturban los mercados regionales dependientes de productos venezolanos. Brasil enfrenta riesgos de escasez de fertilizantes, afectando su producción agrícola, mientras que Colombia podría retrasar proyectos de infraestructura por la falta de asfalto (Parraga, 2025). Venezuela intenta redirigir exportaciones a China con descuentos de hasta el 30%, lo que merma sus ingresos fiscales (Atlantic Council, 2024).

Desabastecimiento y sus efectos

La caída en la producción y los ingresos fiscales ha generado un desabastecimiento severo de combustibles, alimentos y medicinas. La escasez de gasolina y diésel interrumpe el transporte, encareciendo bienes básicos hasta un 200% (Human Rights Watch, 2024). La falta de divisas limita la importación de insumos médicos, dejando el 70% de los equipos hospitalarios inoperativos. La inseguridad alimentaria afecta al 30% de la población (United Nations, 2024).

Riesgo de desastre humanitario

Con un 82% de la población en pobreza extrema, la escasez amenaza los sistemas de salud y alimentación (United Nations, 2024). El colapso del suministro eléctrico y de agua potable podría provocar protestas y una nueva ola migratoria, sumándose a los 7.7 millones de venezolanos que ya han salido del país (Human Rights Watch, 2024).

Limitaciones de aliados tradicionales

El respaldo de Rusia, China e Irán es simbólico más que operativo. Moscú sufre sus propias sanciones; Pekín se muestra cauteloso ante la incertidumbre jurídica; y Teherán, aunque comparte tecnología de refinación, no tiene capacidad de inversión real (Atlantic Council, 2024). Internamente, el régimen muestra fisuras en su estrategia frente a las sanciones (Council on Foreign Relations, 2024).

Proyecciones a mediano plazo

La contracción del sector petrolero podría alcanzar el 20% en 2025. La salida de socios internacionales, la fuga de talento técnico y la falta de financiamiento externo contribuyen a la fragilidad del sistema energético. El bolívar seguirá perdiendo valor, lo que afectará aún más el acceso a bienes esenciales y disparará la inflación (IMF, 2024; IEA, 2024).

Conclusión

El endurecimiento de las sanciones por parte de la administración Trump, aunque dirigido a debilitar al régimen de Maduro, ha generado un colapso multisectorial que afecta de forma directa a la población venezolana. La estrategia de presión máxima puede estar socavando las bases mismas de una futura recuperación económica. La industria petrolera, columna vertebral del país, enfrenta un deterioro estructural sin precedentes.

Sugerencias estratégicas

Establecer corredores humanitarios que permitan el ingreso de medicinas, alimentos y combustible sin beneficiar a las élites del régimen.

Revisar el régimen de sanciones sectoriales, permitiendo excepciones estrictamente humanitarias y técnicas para evitar una catástrofe irreversible.

Apoyar con asistencia técnica internacional a operadores neutrales o regionales que puedan mantener operaciones mínimas en sectores críticos.

Fomentar una estrategia diplomática multilateral, que incluya a Brasil, Colombia, México y la Unión Europea, para forzar una transición política con incentivos realistas.

Impulsar una hoja de ruta para la reestructuración de PDVSA en el mediano plazo, incluyendo gobernanza, transparencia y reinserción en mercados globales.

Publicado originalmente en el Miami Strategic Intelligence Institute.