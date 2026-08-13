Trump anuncia aranceles de hasta el 100% a drones importados

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves aranceles de hasta el 100% sobre las importaciones de drones y sus componentes, una industria dominada por China.
jueves 13 de agosto 2026
El mandatario justificó la decisión por motivos de seguridad nacional, según un comunicado de la Casa Blanca
WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves aranceles de hasta el 100% sobre las importaciones de drones y sus componentes, una industria dominada por China.
El mandatario justificó la decisión por motivos de seguridad nacional, según un comunicado de la Casa Blanca.
La medida incluye tarifas a la importación de determinados sistemas de aeronaves no tripuladas, incluidos aquellos con un peso de despegue superior a 25 kilogramos.
FUENTE: Con información de AFP