jueves 13  de  agosto 2026
EEUU

Trump anuncia aranceles de hasta el 100% a drones importados

El mandatario justificó la decisión por motivos de seguridad nacional, según un comunicado de la Casa Blanca

Drones, una industria en pleno desarrollo.

Drones, una industria en pleno desarrollo.

Pixabay
El vuelo de los drones siempre ha sido un tema polémico por la seguridad y la privacidad.

El vuelo de los drones siempre ha sido un tema polémico por la seguridad y la privacidad.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves aranceles de hasta el 100% sobre las importaciones de drones y sus componentes, una industria dominada por China.

El mandatario justificó la decisión por motivos de seguridad nacional, según un comunicado de la Casa Blanca.

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La medida incluye tarifas a la importación de determinados sistemas de aeronaves no tripuladas, incluidos aquellos con un peso de despegue superior a 25 kilogramos.

FUENTE: Con información de AFP

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