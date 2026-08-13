Trump anuncia aranceles de hasta el 100% a drones importados

Drones, una industria en pleno desarrollo. Pixabay El vuelo de los drones siempre ha sido un tema polémico por la seguridad y la privacidad. PIXABAY

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves aranceles de hasta el 100% sobre las importaciones de drones y sus componentes, una industria dominada por China.







El mandatario justificó la decisión por motivos de seguridad nacional, según un comunicado de la Casa Blanca.

La medida incluye tarifas a la importación de determinados sistemas de aeronaves no tripuladas, incluidos aquellos con un peso de despegue superior a 25 kilogramos. FUENTE: Con información de AFP

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