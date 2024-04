Secretaria del Tesoro de EEUU inicia gira de 5 días en China

Yellen, una renombrada economista de 77 años y expresidenta de la Reserva Federal, reveló a los periodistas los temas que pretende plantear a sus homólogos chinos durante su visita de cinco días. Yellen comenzará su viaje en Guangzhou y luego se trasladará a Beijing para reunirse con líderes financieros y funcionarios estatales. Sus compromisos incluirán reuniones con el viceprimer ministro He Lifeng, el gobernador del Banco Central chino Pan Gongsheng, el ex viceprimer ministro Liu He, líderes de empresas estadounidenses que operan en China, estudiantes universitarios y líderes locales.

Durante una escala para repostar combustible en Alaska rumbo a Asia, Yellen indicó a los periodistas el miércoles que su visita será una “continuación del diálogo que hemos mantenido y profundizado” desde que el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping se reunieron en 2022 en Indonesia. Señaló que será su tercera reunión con el viceprimer ministro de China.

Yellen acusó recientemente a China de inundar los mercados globales con productos de energía verde fuertemente subsidiados, posiblemente socavando los subsidios que Estados Unidos ha otorgado a su propio sector de energía renovable y vehículos eléctricos con fondos proporcionados por la Ley de Reducción de la Inflación de los demócratas.

FUENTE: Con informacion de AP