martes 6  de  enero 2026
Sesión extraordinaria

Secretario general de la OEA condena la represión política en Venezuela y ofrece mediación

"Recientes reportes, más allá de lo que ya sabíamos, nos dan razones para estar preocupados", declaró durante una sesión extraordinaria el jefe de la OEA

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en reunión del Consejo Permanente de la OEA.

OEA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON —La represión política no puede ser tolerada en Venezuela, declaró este martes el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, que ofreció la capacidad de la organización para facilitar un diálogo interno con miras a una transición.

"Recientes reportes, más allá de lo que ya sabíamos, nos dan razones para estar preocupados", declaró Ramdin en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicada exclusivamente al reciente ataque estadounidense contra Venezuela, que se saldó con la captura del gobernante chavista, Nicolás Maduro, y su esposa.

"La represión y la persecución política no pueden ser toleradas en Venezuela o en ningún otro lugar de nuestro hemisferio", añadió.

Ramdin invitó a todos los países de la región, divididos sobre el ataque, a "hallar un camino para mantener un compromiso colectivo".

Durante la sesión se sucedieron los discursos en contra de la intervención estadounidense, aunque varios países rechazaron pronunciarse y mostraron en cambio su satisfacción por la captura de Maduro.

La intervención del embajador estadounidense, Leandro Rizzuto, fue brevemente interrumpida por una persona simpatizante de Maduro que pidió la libertad del depuesto dictador, y que fue desalojada de la sala de sesiones.

"Buenos oficios"

La secretaría general de la OEA "ofrece nuestros buenos oficios para facilitar una plataforma de diálogo inclusivo entre los actores de la sociedad venezolana", aseguró Ramdin.

"Podemos apoyar una transición democrática amplia, fortalecer las instituciones, apoyar reformas institucionales", aseguró.

El futuro de Venezuela quedó en suspenso tras el derrocamiento de Maduro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró tras la incursión militar que su gobierno "gobernará" Venezuela a distancia, mientras se logra el proceso de transición.

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, fue proclamada presidenta interina, y aunque ofreció a Washington diálogo, también advirtió que su gobierno espera la libertad de Maduro y su regreso al país.

Tensa vigilancia

Tras los bombardeos estadounidenses, Caracas se mantiene bajo intensa vigilancia militar y policial, y en la noche del lunes se reportaron disparos cerca del palacio presidencial.

Venezuela abandonó la OEA en abril de 2017, pero luego la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión de Maduro.

Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Caracas dejó de participar en los trabajos de la OEA.

El Consejo Permanente de la organización a su vez desconoció las elecciones presidenciales de 2024, un triunfo que se atribuyó Maduro, un resultado también contestado por Estados Unidos y la Unión Europea tras el fraude electoral.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

