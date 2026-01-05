María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

WASHINGTON .- La líder opositora venezolana y nobel de la Paz María Corina Machado prometió el lunes en un diálogo con la cadena estadounidense Fox News regresar a su país "lo antes posible", y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez .

Esta es la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por de Caracas al ahora exdictador Nicolás Maduro la madrugada del sábado en un audaz y preciso operativo en la capital venezolana.

"Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible", aseguró Machado.

Machado denunció que Delcy Rodríguez, quien juramentó el lunes como presidenta interina en lugar del depuesto Maduro, "es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en Venezuela.

Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, era la vicepresidenta de la dictadura y una de las aliadas más cercanas de Nicolás Maduro, quien está siendo juzgado en Nueva York por cargos relacionados al narcotráfico y terrorismo.

La opositora agregó que Rodríguez es "rechazada" por el pueblo venezolano, y que los votantes están del lado de la oposición.

"En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda", agregó.

Machado también afirmó que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América, y prometió "desmantelar todas las estructuras criminales" que han perjudicado a los venezolanos.

Conversación con EEUU

"Hablé con Trump el 10 de octubre, el día en el que el premio fue anunciado, pero no desde entonces", dijo y aprovechó para recordar que "dedicó" su galardón a Trump porque "en ese momento creía que lo merecía".

"Muchas personas, la mayoría, dijeron que era imposible lograr lo que hizo el sábado 3 de enero. Si yo pensaba que lo merecía en octubre, imaginen ahora", explicó. "Creo que ha demostrado al mundo lo que significa. El 3 de enero quedará en la historia como el día en el que la justicia derrotó a la tiranía", destacó.

Así, aseguró que la captura de Maduro durante la citada operación militar, que incluyó bombardeos y el despliegue de tropas terrestres, "es un hito". "No es solo algo tremendo para el pueblo venezolano y nuestro futuro. Creo que es un enorme paso para la humanidad, la libertad y la dignidad humana".

Machado aprovechó para trasladar, "en nombre del pueblo venezolano", su "agradecimiento" a Trump por "su valiente visión, sus acciones históricas contra este régimen narcoterrorista, para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro ante la Justicia".

En este sentido, apuntó que "30 millones de venezolanos están ahora más cerca de la libertad" y que "Estados Unidos es también ahora un país más seguro", al tiempo en que ahondó en que le gustaría decir "personalmente" a Trump que "el pueblo venezolano, ya que este premio (el Nobel de la Paz) es del pueblo venezolano, quiere dárselo y compartirlo con él".

"Lo que ha hecho es histórico, es un paso enorme hacia una transición democrática", puntualizó la opositora, quien ha reseñado que "una Venezuela libre significa un aliado de seguridad" para Estados Unidos. Además, ha afirmado que el derrocamiento del actual Gobierno implicaría "desmantelar el nudo criminal en América y convertirlo en un escudo de seguridad" y "convertir Venezuela en el nudo energético de América".

Transición

Machado insistió en que la caída del 'chavismo' abriría la puerta a "la apertura de los mercados" a "inversiones extranjeras" y una "sociedad abierta" en la que rija el Estado de derecho, antes de resaltar que supondría además que el país sudamericano pasará a convertirse "en el principal aliado de Estados Unidos" en la región.

Por otra parte, criticó la decisión de las autoridades venezolanas de decretar el estado de conmoción exterior tras la intervención estadounidense, una medida que incluye una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocione o apoye el ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra el país sudamericano.

"Es muy alarmante", puntualizó Machado, quien defendió que "la transición debe avanzar" y ha cargado contra la actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el lunes dado que la Constitución rige que sea la persona que ocupe la Vicepresidencia la que asuma la jefatura de Estado en caso de vacancia en el puesto.

"Rodríguez es una de las principales arquitectas de torturas, persecuciones, corrupción y narcotráfico", ha denunciado, antes de describir a la política como "la principal aliada y enlace con Rusia, China e Irán". "No una persona en la que los inversores internacionales deban confiar" recalcó.

