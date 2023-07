Semana nacional de adopción de mascotas: así puede ayudar

Las adopciones serán gratis en nuestros centros y programas de salvamento Best Friends ubicado en Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Salt Lake City, Houston, el noroeste de Arkansas y Kanab, Utah. Todas las mascotas estarán esterilizadas, vacunadas, con microchip y listas para irse a su nuevo hogar. Además, varios albergues y grupos de rescate participantes también removerán o reducirán los costos de adopción durante estos días.

Cada día, más de 1.000 mascotas son sacrificadas en los albergues de los Estados Unidos porque no tienen hogar. En Best Friends trabajamos junto a albergues y organizaciones de rescate en tu comunidad para salvar más mascotas. Juntos, podemos salvarlos a todos.

Los albergues de todo el país están viendo una sobrepoblación de mascotas y los números de adopciones no sigue el mismo ritmo, lo que resulta en el sacrificio de mascotas por espacio.

Datos recientes publicados por Best Friends mostraron que, en el año 2022, 378.000 perros y gatos fueron sacrificados a nivel nacional, en gran parte debido a una disminución de las adopciones de perros.

“Adoptar es crucial para el bienestar animal. Es posible salvar a todas las mascotas sanas de los albergues”, dijo Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society. “Pero los albergues no pueden hacerlo solos. Necesitamos que los miembros de la comunidad salgan y apoyen sus albergues locales y rescates en todo el país”.

Las personas pueden ayudar a salvar vidas eligiendo adoptar una mascota de un albergue o grupo de rescate en lugar de comprarla de un criador o una tienda. Si no puedes adoptar en estos momentos, aún puedes ayudar esterilizando a tus mascotas, sirviendo como hogar, ser voluntario o donando.

"En este momento, hay un perro o un gato perfecto para tu familia esperando un hogar amoroso en un albergue. Al adoptar de un albergue local o una organización de rescate, podemos hacer que todo el país sea "No-Kill" para el año 2025", dijo Castle.

Al adoptar una mascota de un albergue, salvas dos vidas: la de la mascota que adoptaste, y otra que ahora puede ocupar su espacio dentro del albergue.

Para obtener más información o para encontrar un albergue cercano, visite bestfriends.org/events/national-adoption-weekend

