Senador republicano Tim Scott entra a campañapresidencial

"Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a subir y esa es la razón por la que hoy anuncio que aspiro a la presidencia de Estados Unidos", dijo Scott en medio de vítores de seguidores en su natal North Charleston.

"Ellos atacan nuestro valores estadounidenses, nuestras escuelas, nuestra economía y nuestra seguridad. Pero no mientras yo esté, no en mi periodo. Eso no funcionará. No me puedo quedar de brazos cruzados mientras esto pasa en Estados Unidos".

Scott ha pasado meses recorriendo los estados considerados cruciales para ganar impulso temprano en la carrera por las primarias de su partido, subrayando su fe cristiana y su perspectiva como el único afroestadounidense republicano en el Senado.

El senador se une a un grupo cada vez más numeroso que espera derrotar a Donald Trump, pero enfrenta una dura tarea para igualar el perfil del expresidente.

Las encuestas más recientes muestran un apoyo a Scott por debajo del 2% - un promedio de 54 puntos por detrás de Trump.

Otros candidatos incluyen al primer embajador ante Naciones Unidas de Trump, Nikki Haley, al exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, al emprendedor de la tecnología Vivek Ramaswamy y al popular locutor de radio Larry Elder, el primer afroestadounidense en entrar en la carrera.

Embed

FUENTE: AFP