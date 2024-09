Senadores y congresistas de EEUU piden elevar a $100 millones recompensa por arresto de Maduro

Los senadores de Florida, Rick Scott y Marco Rubio anunciaron la introducción del proyecto de ley Securing Timely Opportunities for Payment and Maximizing Awards for Detaining Unlawful Regime Officials (STOP MADURO), Garantizar oportunidades oportunas de pago y maximizar las indemnizaciones por detener a funcionarios ilegales del régimen en español, para que la recompensa ofrecida por información que conduzca al arresto y condena Maduro, acusado de cargos criminales por narcotráfico, suba de 15 millones a 100 millones de dólares.