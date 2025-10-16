jueves 16  de  octubre 2025
Simulador de terremotos ayuda a los californianos a prepararse para El Grande

El estado vive sabiendo que podría ser golpeado a cualquier minuto por "El Grande", un poderoso terremoto que podría ser catastrófico

FULLERTON.- Randy Baxter se sujeta con firmeza a medida que un simulador le muestra el poder de un terremoto de magnitud 7.

"Fue mucho más fuerte de lo que pensé", dijo el académico de 62 años a AFP al bajarse de la máquina en el campus de la Universidad de California, Fullerton.

Una vez al año, el tráiler especialmente diseñado parte en una gira de una semana para enseñar a los californianos qué hacer cuando la tierra comience a temblar en una de las zonas más sísmicamente activas del mundo.

El estado vive sabiendo que podría ser golpeado a cualquier minuto por "El Grande", un poderoso terremoto que podría matar a unas 1.800 personas, herir a otras 53.000 y causar hasta 200.000 millones de dólares en daños.

Hay más de 500 fallas activas en California, que juntas causan miles de temblores por año.

Muchos de ellos spm pequeños, apenas notados por los 40 millones de residentes.

Pero otros pueden ser lo suficientemente grandes como para causar daños, y la Oficina de Servicios de Emergencia de California (CAO OES) quiere que la gente sepa qué hacer.

"Cuando sientes ese temblor, queremos que todos se lancen al suelo, se cubran y aguanten", dijo Jon Gudel, de CAL OES.

"Es exactamente como suena: tienes que tratar de buscar algo sólido, preferiblemente una mesa, meterte debajo de ella, cubrir tu cabeza y el cuello, y luego aguantar bajo esa mesa hasta que el temblor pare".

Desastre garantizado

Las paredes del simulador de terremotos están forradas con fotos que muestran las consecuencias de algunos de los peores desastres geológicos de California.

Entre ellos, el gran terremoto de San Francisco, que destruyó 80% de la ciudad en 1906, y el terremoto de Northridge en 1994, que mató a 72 personas alrededor de Los Ángeles, con enorme destrucción de autopistas.

Andrea Okoh, que vive sobre la falla de San Andreas, una cicatriz que se extiende por 1.300 kilómetros en el estado, admite estar "extremamente preocupada".

La directora de recursos humanos de 36 años atornilló sus muebles a la pared desde que un terremoto la despertó en medio de la noche en enero.

"Desde niña, hemos tenido terremotos, pero últimamente son más intensos y más cercanos", dijo. "Asusta".

La geóloga Ashleigh Kuiroz dijo que una reciente ráfaga de aparentes terremotos no indica que El Grande es inminente.

Pero de alguna manera, ayudan.

"Son un gran recordatorio de que quizás hay que pensar sobre tener un kit de terremotos listo en la casa", dijo.

"Asegurarse de que tienes comida para las mascotas, las medicinas que necesitas, primeros auxilios, y cosas así".

Los organizadores también recomiendan que los residentes y turistas instalen la aplicación "MyShake" (Mi terremoto), que puede ofrecer vitales segundos al alertar sobre un temblor.

A pesar de décadas de estudio, y sensores dispuestos globalmente, los sismólogos dicen que es imposible predecir cuando golpeará un terremoto destructivo.

Pero algo que dicen con absoluta certeza es que definitivamente ocurrirá.

"No se trata de 'si', sino 'cuándo'", dijo Gudel. "Por eso es que es tan importante estar preparado".

