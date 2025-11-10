lunes 10  de  noviembre 2025
Acuerdo

Siria se une a la coalición internacional contra el Estado Islámico que dirige EEUU

"Durante la visita" del presidente interino Ahmed al Sharaa, "Siria anunció que se unirá a la Coalición Global para Derrotar a ISIS" o Estado Islámico

Aviones de combate F-16 del Ejército de Estados Unidos.

@CENTCOM / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTONSiria podrá reabrir su embajada en Washington y además se unirá a la coalición internacional dirigida por Estados Unidos contra el Estado Islámico, informó este lunes un funcionario estadounidense bajo anonimato, en plena visita del presidente sirio.

"Estados Unidos permitirá a Siria retomar las actividades de su embajada en Washington para una mayor coordinación contra el terrorismo" y de "seguridad", dijo el informante.

"Durante la visita" del presidente interino Ahmed al Sharaa, "Siria anunció que se unirá a la Coalición Global para Derrotar a ISIS" o Estado Islámico, añadió la fuente.

El presidente Donald Trump recibió el lunes a Al Sharaa, una primicia para un jefe de Estado sirio y una consagración para el exyihadista.

Al Sharaa, que lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Asad en diciembre pasado tras décadas en el poder, es el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.

"Me cae bien", dijo Trump tras el encuentro, que se llevó a cabo lejos de las cámaras. Agregó que quiere que Siria se convierta en un país "muy exitoso" tras 14 años de guerra civil y que Al Sharaa "puede lograrlo, realmente lo creo".

Con motivo de esta visita histórica, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadounidenses contra Siria, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

