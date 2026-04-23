Hialeah inicia plan piloto de medidores inteligentes de agua tras años de quejas

MIAMI.- La ciudad de Hialeah pondrá en marcha un nuevo plan piloto de medidores inteligentes digitales de agua como parte de la estrategia del alcalde Bryan Calvo para atender una de las principales preocupaciones de los residentes: las altas facturas del servicio y las dudas sobre la precisión de los cobros.

“Estamos muy contentos de anunciar hoy el inicio del programa de medidores digitales inteligentes”, dijo el alcalde Calvo en rueda de prensa, este miércoles 22 de abril , frente al ayuntamiento de la ciudad.

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La iniciativa había sido aprobada por unanimidad durante la reunión ordinaria del Concejo Municipal del pasado 14 de abril de 2026 y contempla la instalación, durante aproximadamente 180 días, de entre 175 y 225 medidores ultrasónicos inteligentes por cada compañía participante, en propiedades residenciales y comerciales de toda la ciudad. El programa no tendrá costo ni para los residentes, ni para los comercios, ni para la ciudad.

El anuncio llega meses después de que Calvo firmara, el pasado 13 de enero, una orden ejecutiva instruyendo al director del Departamento de Obras Públicas, Kevin Linskey, a realizar una auditoría completa del sistema de agua de Hialeah.

Según explicó el alcalde entonces, la decisión respondió a las constantes denuncias de “miles y miles de residentes” que reportaban facturas elevadas, errores en los medidores, disputas de cobro y deficiencias operativas que, con el tiempo, deterioraron la confianza pública en el servicio.

“Durante mucho tiempo, el problema del agua ha sido uno de esos temas que la gente simplemente pateaba hacia adelante. Nadie quería enfrentarlo porque es un problema difícil”, afirmó Calvo.

Nuevo plan piloto AMI en Hialeah

La administración municipal decidió avanzar con la implementación de un sistema AMI (Advanced Meter Infrastructure), conocido como infraestructura avanzada de medición, con el objetivo de modernizar la red de lectura de consumo y aumentar la confianza pública en la facturación.

El programa piloto permitirá evaluar a dos proveedores principales, Core & Main, LP y Badger Meter, Inc., compañías especializadas en sistemas de medición inteligente.

Cada empresa instalará entre 175 y 225 medidores ultrasónicos inteligentes durante aproximadamente seis meses, lo que permitirá a la Ciudad comparar directamente ambas tecnologías en una combinación de propiedades residenciales y comerciales distribuidas en distintos sectores de Hialeah.

El objetivo será medir la precisión de lectura, los tiempos de implementación, la eficiencia operativa y los costos totales de una eventual modernización a gran escala del sistema de agua.

“Este programa piloto nos permitirá evaluar dos compañías distintas que comenzarán ya a instalar estos medidores en propiedades residenciales y comerciales”, explicó Calvo.

Ventajas del nuevo sistema

El alcalde subrayó que la meta principal es eliminar la facturación estimada y garantizar que cada usuario pague únicamente por el consumo real registrado.

“No queremos que la factura de nadie sea estimada. Queremos asegurarnos de que las personas estén pagando exactamente por la cantidad de agua que usan, ni más ni menos”, afirmó.

También destacó que la nueva tecnología permitirá mayor transparencia y reducirá los conflictos recurrentes entre los usuarios y la ciudad.

Entre las principales ventajas destacan la obtención de datos de consumo más frecuentes y detallados, lo que permitirá conocer con mayor precisión cuánta agua utiliza cada propiedad y reducir la dependencia de lecturas manuales.

“La tecnología revisa el consumo cuatro veces al día y una persona que está leyendo el metro solo va una vez cada dos meses”, destacó Calvo.

También facilitarán la detección más rápida de patrones anormales de consumo, como fugas ocultas dentro de viviendas o comercios, algo que actualmente muchas veces solo se descubre cuando llega una factura elevada.

“La tecnología va ayudar a identificar las filtraciones casi instantáneamente, lo que va ayudar mucho a evitar las factura altas”.

Otra ventaja importante será la mejora en la supervisión operativa del sistema, ya que la ciudad podrá identificar irregularidades con mayor rapidez y responder de forma más eficiente ante reclamos de los usuarios.

Además, insistió en que la implementación no generará gastos para la comunidad.

“Este programa es extremadamente importante. Quiero reiterar que será sin costo para los residentes de Hialeah ni para la comunidad empresarial, y traerá mucha más transparencia y eficiencia a nuestro sistema”, dijo.

Auditoría: los medidores actuales funcionan correctamente

En este contexto es importante señalar que, a pesar de las quejas históricas, la auditoría interna ordenada por el alcalde concluyó que el sistema actual de medición de agua de Hialeah funciona de manera confiable y no representa la causa principal de las facturas elevadas.

Según el estudio, la ciudad actualmente utiliza principalmente medidores de las marcas Zenner y Sensus, diseñados bajo los estándares de la American Water Works Association (AWWA), ampliamente utilizados en sistemas municipales de agua potable.

Hialeah realiza la lectura de aproximadamente 61.500 medidores cada dos meses, distribuidos en 30 ciclos de facturación al año, mientras que algunos clientes comerciales reciben facturación mensual debido a mayores niveles de consumo.

El informe también afirma que Departamento cuenta actualmente con 14 empleados en la sección de lectura de medidores, distribuidos en ocho lectores de medidores en campo, tres empleados encargados de los cortes por falta de pago, dos trabajadores responsables de las altas y bajas de servicio, además de personal adicional dedicado a verificaciones especiales y revisiones técnicas.

El estudio destaca que los medidores evaluados registraron correctamente el consumo, sin discrepancias significativas, lo que respaldó la conclusión de que la infraestructura actual sigue siendo confiable y duradera.

Además, el informe señala que en una factura promedio mensual de aproximadamente 78 dólares, apenas 1.75 dólares corresponden al costo de la lectura manual del medidor.

Según el reporte, la mayoría de las facturas elevadas no se deben a errores del sistema, sino a aumentos reales en el consumo de agua, fugas internas dentro de las propiedades o ciclos de facturación más largos de lo habitual.

Diferencia con el programa FairFlow de 2025

Este nuevo programa no debe confundirse con FairFlow Metering, creado en agosto de 2025 por la exalcaldesa Jacqueline García-Roves.

A diferencia del nuevo piloto tecnológico, FairFlow estaba dirigido exclusivamente a propietarios de bajos ingresos mayores de 65 años y consistía en reembolsar hasta 1,000 dólares por la instalación de un segundo medidor de agua que permitiera separar el consumo de riego o piscina del uso doméstico.

Ese programa buscaba reducir cargos innecesarios de alcantarillado y promover la conservación del agua, mientras que la nueva iniciativa de Calvo apunta directamente a la modernización integral del sistema de medición y a la transparencia en la facturación para toda la ciudad.

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