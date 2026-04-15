miércoles 15  de  abril 2026
EEUU

Sube la presión sobre el senador Gallego por lazos con Swalwell, acusado de acoso: "Me equivoqué"

"Escuché rumores sobre él (...) pero cuando conoces a alguien de cerca, conoces a su esposa, no puedes creer que sea real", dijo el demócrata Rubén Gallego

El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego.&nbsp;

El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego. 

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El senador hispano de Arizona, Rubén Gallego, se encuentra bajo presión después de haber reconocido que escuchó rumores durante años sobre las acusaciones contra su colega Eric Swalwell, quien dimitió esta semana de su escaño en la Cámara de Representantes por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

"Escuché rumores sobre él (...) pero cuando conoces a alguien de cerca, conoces a su esposa, no puedes creer que sea real", dijo Gallego a periodistas en Washington al ser cuestionado sobre su cercanía con Swalwell y no haber actuado al saber sobre los rumores de su homólogo demócrata.

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"Me equivoqué. Confié en este hombre. Soy humano", defendió Gallego, después de que varios republicanos cuestionaron su credibilidad y juicio e incluso la senadora Kari Lake lo tildó de "cómplice silencioso".

El exmiembro demócrata de la Cámara de Representantes Eric Swalwell renunció el lunes tras enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada, que incluyen señalamientos de comportamiento indebido hacia varias personas en contextos profesionales y personales.

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El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en los estudios Meruelo de Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026.

El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en los estudios Meruelo de Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026.

La cercanía de Swalwell con Gallego

Swalwell, de 44 años, contaba con una carrera larga dentro del Partido Demócrata y en 2020 fue precandidato presidencial, proceso en el cual Gallego actuó como director de campaña.

Gallego, el primer hispano en ganar un escaño en el senado por Arizona, fue compañero de Swalwell en la Cámara de Representantes durante ocho años entre 2015 y 2023.

"Mira, socializábamos. Salíamos. Pero nunca lo vi involucrarse en ningún comportamiento depredador, acoso, agresión sexual ni nada por el estilo”, dijo Gallego a la prensa local y concluyó: “Lamento no haber prestado más atención".

Además de Gallego, otros demócratas comenzaron a tomar distancia de Swalwell, quien se perfiló durante años como un aliado cercano de la entonces líder demócrata Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un vínculo que, según el medio especializado The Hill, resultó clave en su ascenso dentro del partido.

Por su parte, la representante demócrata Alexandra Ocasio-Cortez dijo a medios locales que "se alegraba" que Swalwell se fuera de la Cámara de Representantes y agregó que el republicano Corey Mills "debería estar en la lista" por sus acusaciones de acoso sexual.

El lunes junto a Swalwell también dimitió de su cargo el representante republicano Tony Gonzales por acusaciones de acoso contra una empleada, que terminó suicidándose.

FUENTE: Con información de EFE

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