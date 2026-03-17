martes 17  de  marzo 2026
GUERRA

Rusia y Ucrania derriban más de 350 drones en nuevas oleadas de ataques nocturnos cruzados

La Fuerza Aérea ucraniana anunció la destrucción de 154 de los 178 drones lanzados por el Ejército de Rusia, antes de confirmar impactos de 22 aparatos en doce ubicaciones del país

Los bomberos ucranianos intentan apagar un incendio en un edificio tras un ataque con drones en Járkov el 5 de febrero de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.&nbsp;

Los bomberos ucranianos intentan apagar un incendio en un edificio tras un ataque con drones en Járkov el 5 de febrero de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 

SERGEY BOBOK / AFP

Las autoridades de Rusia y Ucrania anunciaron el derribo de más de 350 drones en una nueva noche de intercambio de ataques en los que las fuerzas rusas han interceptado más de 200, mientras que Kiev ha asegurado haber destruido más de 150 aparatos.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en un comunicado que durante las últimas horas han sido destruidos 206 drones lanzados por Ucrania, incluidos 43 "sobre la región de Moscú", entre ellos "40 que volaban a Moscú", así como otro 62 en la región de Briansk.

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A ellos se suma el derribo de 28 aparatos en Krasnodar, 18 en la península de Crimea -anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional-, doce en Smolensk y el mar de Azov, respectivamente, nueve en Kaluga, ocho en Bélgorod, seis en Rostov, cuatro en Leningrado, tres en Astracán y uno en Adigea.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana anuncióa destrucción de 154 de los 178 drones lanzados por el Ejército de Rusia, antes de confirmar impactos de 22 aparatos en doce ubicaciones del país, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños por estos ataques.

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que "siga las normas de seguridad", en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Reino Unido y Ucrania reforzarán su cooperación militar

El Reino Unido y Ucrania firmarán un acuerdo en materia de defensa, destinado a enfrentar la amenaza de los drones de bajo costo, anunció el martes Downing Street, horas antes de una visita del presidente Volodimir Zelenski a Londres.

El convenio "tiene como objetivo reforzar las capacidades defensivas globales frente a la proliferación de equipos militares poco costosos pero tecnológicamente avanzados, especialmente los drones", señala el comunicado.

El acuerdo pretende apoyarse en "la experiencia de Ucrania y la base industrial del Reino Unido para fabricar y suministrar drones, así como capacidades innovadoras".

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a finales de febrero, Irán ha utilizado principalmente misiles balísticos contra Israel, pero se ha apoyado en drones para atacar a los países del Golfo Pérsico.

Estos drones de diseño iraní, llamados Shahed, son baratos de producir, pero han causado importantes daños en Oriente Medio.

Enfrentado desde hace años a ataques rusos que implican cientos de drones, el ejército ucraniano ha adquirido experiencia en la lucha contra estos dispositivos.

El acuerdo también prevé la financiación, por valor de 500.000 libras (unos 650.000 dólares), de un nuevo grupo dedicado a concentrar conocimiento, tecnología y expertos para desarrollar y aplicar la inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar.

Este centro se integrará en el Ministerio de Defensa ucraniano, según Downing Street.

"Los drones, la guerra electrónica y la rápida innovación en el campo de batalla están ahora en el centro de la seguridad nacional y económica, y esta tendencia no ha hecho más que intensificarse con el conflicto en Oriente Medio", dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, citado en el comunicado.

FUENTE: Con información de Europa Press/ AFP

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