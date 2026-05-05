Presidente saliente de Costa Rica es nombrado ministro de la Presidencia por su sucesora

El presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izquierda), posa con la presidenta electa, Laura Fernández, durante la presentación de su gabinete en San José el 5 de mayo de 2026.

SAN JOSÉ.- El saliente mandatario de Costa Rica , Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes. Este rol, además, le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.

Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia. El político se encargará de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.

Dentro de las múltiples funciones que tendrá el presidente saliente figuran la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto "espionaje político", lo que ha sido rechazado por el gobierno. También será ministro de Hacienda y coordinador del gabinete económico.

Laura Fernández, de 39 años, ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que según críticos del gobierno afianza la posibilidad de que el presidente se convierta en una especie de poder en la sombra.

"Estoy segurísima de que, tal y como lo hemos hecho desde el primer día de su gobierno, vamos a seguir trabajando en equipo muy bien", garantizó la presidenta durante una ceremonia en la que presentó a su gabinete. Chaves, de 64 años, no hizo comentarios.

Reforma del Estado

Rodrigo Chaves tendrá el reto de coordinar con el Congreso la ambiciosa agenda de Fernández para reformar el Estado. Según opositores, apunta a una concentración de poder similar a la del mandatario salvadoreño.

Para ello, el gobierno contará con mayoría absoluta, lo que, sin embargo, no es suficiente para modificar la Constitución.

Fernández y Chaves culpan a los poderes públicos de la creciente violencia del narcotráfico, que despojó a Costa Rica de su reputación como uno de los países más seguros y estables del continente. Sus ataques han sido particularmente duros contra la rama judicial.

El mandatario saliente, acusado por la oposición de llevar al país, según ellos, al "autoritarismo" , mantendrá su fuero, lo que evitará que la justicia ordinaria lo investigue.

Chaves evitó dos veces en el Congreso ser sometido a procesos para levantar su inmunidad por supuestamente favorecer la campaña de Fernández y por un caso de presunta corrupción.

La mandataria también designó este martes como canciller a Manuel Tovar, abogado especialista en derechos internacionales y comercio exterior, y a Gerald Campos y Gabriel Aguilar como ministros de Seguridad y de Justicia, respectivamente.

Campos "tiene la experiencia para dar una guerra sin cuartel, de mano dura, contra el crimen organizado". Aguilar tendrá la misión de concluir una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo Fernández.

FUENTE: Con información de AFP