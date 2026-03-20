viernes 20  de  marzo 2026
GUERRA

Ucrania despliega sus equipos para interceptar drones iraníes en varios países del Golfo

El presidente Volodimir Zelenski indicó que "Ucrania está comprometida con la estabilización rápida y fiable de Irán"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV.- El secretario del Consejo Nacional de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, informó este viernes que desplegaron sus propios equipos para interceptar los drones iraníes que atacan la infraestructura civil y crítica de varios países del Golfo. "Defendemos la vida y la soberanía junto a quienes nos apoyan en la preservación de nuestra independencia", aseveró.

Umerov trasladó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, las conclusiones de su gira por Oriente Próximo la semana pasada, que incluyó Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Jordania, donde operan ya especialistas ucranianos bajo la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad.

Lee además
Ucrania apoya al pueblo iraní, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga
APOYO

Ucrania ve justo ataque a Irán y considera que puede ser la oportunidad para un cambio de régimen
Los bomberos ucranianos intentan apagar un incendio en un edificio tras un ataque con drones en Járkov el 5 de febrero de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
GUERRA

Rusia y Ucrania derriban más de 350 drones en nuevas oleadas de ataques nocturnos cruzados

"Se han desplegado unidades de interceptación para proteger la infraestructura civil y crítica", informó en redes sociales. "Asimismo se está trabajando para ampliar las zonas de cobertura" y "se están ofreciendo recomendaciones de expertos para mejorar la eficacia de determinados sistemas de defensa aérea", agregó.

El secretario del Consejo Nacional de Defensa de Ucrania explicó que el trabajo con sus socios en la región se basa primero en trasladar la experiencia de Ucrania en este campo, en particular aquello que tiene que ver con los ataques de drones, y aplicarla posteriormente sobre el terreno para "preparar soluciones prácticas de defensa aérea".

Ucrania dispuesta a colaborar

El presidente Volodimir Zelenski puso en valor que otros países de la región solicitaron apoyo a Ucrania para contrarrestar los ataques de los drones iraníes, incluido también Estados Unidos, en contraste con las afirmaciones de Donald Trump, que negó necesitar ayuda en este asunto.

"Recibimos solicitudes de Estados Unidos en relación con el apoyo técnico a su personal militar en dos zonas de la región. Asimismo, estamos analizando las solicitudes de socios europeos cuyas fuerzas están desplegadas en la región", aseguró Zelenski en sus redes sociales.

Dijo también que Ucrania estudia la posibilidad de colaborar en las tareas de protección del estrecho de Ormuz y que ordenó a Umerov que haga partícipe a Ucrania de las iniciativas internacionales para estabilizar esta ruta marítima, por la que discurre una cuarta parte del petróleo mundial.

"Encargué a Rustem Umerov que involucrara al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y a nuestras Fuerzas Armadas para evaluar las iniciativas internacionales existentes en relación al Estrecho de Ormuz y la disposición real de los países para participar en misiones de estabilización", afirmó.

Zelenski indicó que "Ucrania está comprometida con la estabilización rápida y fiable de Irán". Agregó: "Mantenemos una postura firme ante lo inaceptable de cualquier éxito de la campaña terrorista del régimen iraní, cómplice histórico de Rusia".

Subrayó que no se puede permitir que "los terroristas determinen el destino de las personas y los países", al mismo tiempo que ha celebrado el reconocimiento que los socios de Ucrania del "papel fundamental" que desempeñan "en materia de seguridad y de protección de la vida".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania y pide alternativas

Revelan que Sean Penn no asistió a recibir el Óscar porque está en Ucrania

Francia intercepta un petrolero sospechoso de ser de la flota fantasma rusa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión caza F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
MEDIO ORIENTE

Tras presión de Trump, 6 países se dicen listos para asegurar el estrecho de Ormuz

Gustavo González López fue director del SEBIN. Cortesía El Nacional.
VENEZUELA

Otro quiebre en el chavismo: aliado de Cabello reemplaza a Padrino López en ministerio de Defensa

Accidente en Calle Ocho, en la Pequeña Habana, el 19 de marzo de 2026. 
INCIDENTE VIAL

Accidente de tránsito durante manifestación en Miami deja tres personas convalecientes

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
CONFERENCIA

Pentágono: "No hay un plazo definitivo" para terminar ofensiva en Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
POLÍTICA

Secretario del Tesoro augura un cambio de régimen en Cuba

Te puede interesar

Una estación de gasolina de la compañía Chevron.
CRISIS DE LOS COMBUSTIBLES

Florida descarta suspensión del impuesto a la gasolina pese a precios récord en el estado

Por Daniel Castropé
Fotografía de archivo del 26 de noviembre del 2018 que muestra al actor estadounidense Chuck Norris saludando en la 15º campaña de la fundación benéfica Shoe Box en el hotel Kempinski Corvinus de Budapest (Hungría).   
OBITUARIO

Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

La nueva ley de Florida protege areas como el lago Okeechobee
ENTORNO

DeSantis refuerza protección ambiental en Florida con nueva ley

Droga desembarcada en Port Everglades, Florida.
GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Guardia Costera incauta cocaína valorada en cerca de 50 millones de dólares

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
CONFLICTO

Israel asegura haber iniciado ataques contra objetivos de régimen iraní en el este de Teherán