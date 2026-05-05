Agente del Servicio Secreto bajo investigación en Miami-Dade tras arresto por exhibicionismo

Ficha de arresto del agente del Servicio Secreto detenido en Miami.

MIAMI. - La información fue dada a conocer inicialmente por el periodista Sheldon Fox, del canal WSVN, quien en su cuenta de X reportó el arresto de un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos en el condado de Miami-Dade por un caso de exhibicionismo.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó posteriormente la detención, que derivó en la apertura de un proceso penal y una investigación interna dentro de la agencia federal.

A US Secret Service officer was arrested for allegedly masturbating in a hotel hallway, following a woman and forcing her to retreat to her room for safety. Miami-Dade Deputies say they found Officer John A. Spillman pleasuring himself before his arrest. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/UFxrFY3ylf

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El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, quien ingresó a primera hora del lunes al sistema carcelario del condado, según registros oficiales.

De acuerdo con autoridades, el agente, con base en Washington D.C., se encontraba en el sur de Florida como parte de un despliegue de seguridad para un evento, aunque estaba fuera de servicio al momento del incidente.

Nuevos detalles del caso, contenidos en la declaración jurada de arresto, señalan que una persona reportó haber sido seguida por el acusado junto a otro individuo dentro de un hotel en Miami, lo que los llevó a resguardarse en una de las habitaciones por temor.

El documento añade que la víctima observó al acusado masturbándose en las inmediaciones de su puerta, según la declaración jurada.

John Andrew Spillman Ficha de arresto del agente del Servicio Secreto detenido en Miami. COLLAGE DLA - DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE

Un juez fijó una fianza de 1,000 dólares y programó una audiencia para el 27 de mayo. Hasta la noche del lunes, Spillman permanecía recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con representación de un defensor público.

En un comunicado, el director del Servicio Secreto de Estados Unidos, Richard Macauley, calificó la conducta atribuida como “inaceptable” y aseguró que contradice los estándares de integridad exigidos al personal.

“La agencia se toma estos asuntos con la máxima seriedad”, indicó, al confirmar que el funcionario fue puesto en licencia administrativa mientras avanza tanto el caso penal como una revisión interna.

Por el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias completas del arresto.