martes 5  de  mayo 2026
INVESTIGACIÓN ABIERTA 

Agente del Servicio Secreto bajo investigación en Miami-Dade tras arresto por exhibicionismo

El funcionario, fuera de servicio y asignado a un evento en el sur de Florida, enfrenta cargos tras un incidente en un hotel en Miami, según documentos judiciales

John Andrew Spillman, de 33 años.

John Andrew Spillman, de 33 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Ficha de arresto del agente del Servicio Secreto detenido en Miami.

Ficha de arresto del agente del Servicio Secreto detenido en Miami.

COLLAGE DLA - DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La información fue dada a conocer inicialmente por el periodista Sheldon Fox, del canal WSVN, quien en su cuenta de X reportó el arresto de un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos en el condado de Miami-Dade por un caso de exhibicionismo.

Embed

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó posteriormente la detención, que derivó en la apertura de un proceso penal y una investigación interna dentro de la agencia federal.

Lee además
Un grupo de pasajeros espera su traslado en una de las terminales de cruceros del Puerto de Miami.
MOVILIDAD URBANA

Miami proyecta enlace ferroviario directo entre su aeropuerto y el puerto de cruceros
La reactivación incluye un período inicial de 14 días en el que se emitirán advertencias en lugar de multas, con el objetivo de facilitar la adaptación de los conductores. 
SEGURIDAD VIAL

Miami-Dade reactiva desde este lunes las cámaras en autobuses escolares con multas de $225 tras fallas previas

El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, quien ingresó a primera hora del lunes al sistema carcelario del condado, según registros oficiales.

De acuerdo con autoridades, el agente, con base en Washington D.C., se encontraba en el sur de Florida como parte de un despliegue de seguridad para un evento, aunque estaba fuera de servicio al momento del incidente.

Nuevos detalles del caso, contenidos en la declaración jurada de arresto, señalan que una persona reportó haber sido seguida por el acusado junto a otro individuo dentro de un hotel en Miami, lo que los llevó a resguardarse en una de las habitaciones por temor.

El documento añade que la víctima observó al acusado masturbándose en las inmediaciones de su puerta, según la declaración jurada.

John Andrew Spillman
Ficha de arresto del agente del Servicio Secreto detenido en Miami.

Ficha de arresto del agente del Servicio Secreto detenido en Miami.

Un juez fijó una fianza de 1,000 dólares y programó una audiencia para el 27 de mayo. Hasta la noche del lunes, Spillman permanecía recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con representación de un defensor público.

En un comunicado, el director del Servicio Secreto de Estados Unidos, Richard Macauley, calificó la conducta atribuida como “inaceptable” y aseguró que contradice los estándares de integridad exigidos al personal.

“La agencia se toma estos asuntos con la máxima seriedad”, indicó, al confirmar que el funcionario fue puesto en licencia administrativa mientras avanza tanto el caso penal como una revisión interna.

Por el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias completas del arresto.

Temas
Te puede interesar

Tres aprendizajes que nos dejó el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1

"Le Corsaire Suite", un clásico del balé a escena en Miami

Paulina Rubio y Colate vuelven a juicio en Miami por custodia de su hijo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

Byron Donalds.
ENCUESTA

Donalds amplía ventaja en primaria republicana para gobernador de Florida y alcanza 54% de apoyo

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
Conflicto

EEUU desmiente ataque iraní a su buque; se eleva la tensión en el estrecho de Ormuz en medio de la tregua

La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.
IMPACTO LABORAL

Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

Te puede interesar

Pleno de la Comisión de Miami-Dade. 
CONTRADICCIÓN

Comisión de Miami Dade rechaza su propia ordenanza para aumentar tarifa de basura y aplaza la decisión

Por CÉSAR MENÉNDEZ
 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.
SERVICIOS DEL CONDADO

Miami-Dade debate aumento en tarifa de basura propuesto por la alcaldesa Levine-Cava

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países