Temporada primaveral más larga e intensa, ¿cómo influye en las alergias estacionales?

Este año, millones de estadounidenses se preparan para enfrentar una temporada más prolongada e intensa de síntomas alérgicos, que van desde estornudos persistentes, ojos llorosos, picazón en la garganta, congestión nasal hasta dificultades respiratorias mortales debido a la liberación de polen por árboles, hierbas y flores que se dispersan por todo el aire.

En 2021, aproximadamente 81 millones de personas en Estados Unidos fueron diagnosticadas con alergias estacionales. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 1 de cada 4 adultos y casi 1 de cada 5 niños padecen alergias estacionales.

El cambio climático

Un estudio reciente realizado por el sitio web Healthline revela que como consecuencia de distintos factores como el cambio climático las temporadas de alergias se están iniciando antes extendiendo cada vez más que antes, especialmente en las regiones del norte y sureste del país, lo que puede tener consecuencias para los más vulnerables a este tipo de alergias.

La prolongación de las temporadas de alergias recae en el aumento de las temperatura, las lluvias los niveles de dióxido de carbono en el aire y las precipitaciones, que hacen que las plantas crezcan más y produzcan más polen, durante tiempos más largos afectando a aproximadamente 60 millones de estadounidenses.

De acuerdo con Healthline, se observado un aumento en la gravedad de los síntomas, con personas experimentando cuadros de alergias y afecciones como ataques de asma severos, dificultad para respirar y erupciones cutáneas.

Para 2024, los árboles alcanzaron un pico de floración temprana casi récord, adelantándose aproximadamente una semana desde 1921.

Este cambio se ha observado en algunos lugares de Partes del Medio Oeste de Estados Unidos, como el valle del río Ohio, que ha experimentado una salida de hojas primaverales más temprana de lo habitual, según la Red Nacional de Fenología de EEUU, que lleva 40 años estimando la llegada de la primavera en todo el territorio nacional.

Otro ejemplo es la famosa floración de los cerezos en Washington, DC, provocada por las inundaciones periódicas de la cuenca de mareas, que han acelerado su punto máximo de floración.

Lo que se evidenció en un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en 2022, que encontró que la temporada de polen está comenzando aproximadamente 20 días antes de lo habitual, en comparación con 1990, los que significa que son 10 días más largas.

Además, los investigadores descubrieron un aumento del 21% en los niveles de concentración de polen en las últimas tres décadas, fenómeno que se debe a que las plantas tienen más tiempo para florecer y liberar polen en condiciones de días cálidos más largos.

Prevenciones

Ante este panorama, los expertos en alergias, ofrece algunas medidas que las personas pueden tomar para minimizar los síntomas de alergia y la exposición al polen, como mantener las ventanas cerradas, limitar el tiempo al aire libre evitando salir en momentos de alta concentración de polen y usar mascarillas al aire libre.

Aunque no es posible evitar por completo la exposición al polen, además de estas medidas preventivas, los especialistas también aconsejan llevar un etilo de vida y una alimentación sana y el uso de medicamentos suplementos para combatir los efectos del polen y las consecuencias de las alergias estacionales durante la primavera.

@Lydr05

FUENTE: Con información de La Opinión y EuropaPress