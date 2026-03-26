jueves 26  de  marzo 2026
EEUU

Tesoro anuncia que firma de Trump aparecerá en billetes de dólar por el 250 aniversario de EEUU

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destaca que esta es la primera vez que la firma de un presidente en funciones aparece en un billete

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha dejado clara su postura sobre la participación de atletas transgénero en categorías femeninas.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha dejado clara su postura sobre la participación de atletas transgénero en categorías femeninas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la firma del presidente, Donald Trump, se incluirá en los futuros billetes, marcando la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio aparece en un billete.

De acuerdo con el Tesoro, la medida busca reconocer los "logros económicos" del mandatario y los billetes de un dólar con su firma serán puestos en circulación antes del 4 de julio.

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El comunicado del secretario del Tesoro, Scott Bessent, destaca que esta es la primera vez que la firma de un presidente en funciones aparece en un billete.

Bessent agregó en la nota que "no hay forma más poderosa de reconocer" los logro del mandatario que "con billetes de dólar que llevan su nombre".

"Es totalmente apropiado que esta moneda histórica se emita en el Semiquincentenario", añadió

La firma de Bessent también será incluida en esta nueva versión del dólar, concluye la información compartida por el Tesoro.

"LIBERTY"

El pasado 19 de marzo, se aprobó la iconografía de una moneda de oro conmemorativa con la figura de Trump, también con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La moneda tendrá en el anverso la imagen del presidente de pie y con los puños cerrados sobre un escritorio. En el reverso, la moneda de colección mostrará a un águila, símbolo de Estados Unidos.

En la parte superior del diseño aprobado, la palabra "LIBERTY" forma un ligero arco. Justo debajo se encuentran las fechas 1776-2026. En la parte inferior, aparece la frase "IN GOD WE TRUST" (En Dios confiamos), con siete estrellas en un lado y seis en el otro.

La moneda ha provocado críticas del partido demócrata, alegan que la ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en los billetes estadounidenses.

El único caso registrado fue en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge, para el aniversario 150 de Estados Unidos, colocó su rostro en una moneda de un dólar.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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