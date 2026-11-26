MIAMI -- Así como es tradicional que cada 26 de noviembre se celebre el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), también se ha vuelto costumbre que en esa fecha se registren más incendios domésticos relacionados con la cocina que en cualquier otro día del año, según datos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA).

Cuerpos de bomberos en distintas ciudades han realizado demostraciones para alertar sobre estos accidentes y cómo prevenirlos para evitar tragedias.

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Principales riesgos en la cocina

- Cocina sin supervisión: preparar varios platos y atender a invitados aumentan las distracciones y el riesgo de dejar alimentos al fuego sin vigilancia.

- Freidoras de pavo: introducir un pavo congelado o húmedo en aceite caliente genera vapor repentino, desbordamientos y llamaradas rápidas. También es peligroso llenar en exceso la olla, sobrecalentar el aceite o bajar el ave de golpe.

- Fuegos por grasa y objetos inflamables: la acumulación de grasa o tener paños, envases o materiales cerca de la estufa y el horno facilita incendios en segundos.

Evitar accidentes

Las medidas para prevenir los incendios domésticos pasan por vigilar la cocción. Mantente atento a la estufa y al horno; aleja a niños y mascotas a unos 3 pies (casi 1 metro) de la zona caliente. También use las freidoras con precaución, se recomienda descongelar y secar el pavo antes de freírlo. Coloca la freidora al aire libre, sobre una superficie plana y lejos de casas, garajes, árboles o pisos de madera. Usa protección como guantes y lentes.

Es importante cómo se actúa bien ante un fuego pequeño. Nunca eches agua a un fuego de grasa. Apaga la fuente de calor y cubre la olla o sartén con una tapa metálica (o usa bicarbonato/sal en fuegos pequeños). Ante una emergencia mayor, evacúa y llama a los servicios de emergencia.

Demostración bomberil

Los bomberos mostraron cómo una práctica común durante esta temporada puede convertirse en un peligroso incendio en cuestión de segundos.

Durante el ejercicio, introdujeron un pavo en una olla con aceite caliente, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente.

Las autoridades explicaron que cuando un pavo está congelado o no se ha descongelado completamente, el agua que contiene se convierte en vapor al entrar en contacto con el aceite caliente.

Esto puede provocar que el aceite se desborde y entre en contacto con las llamas, generando una bola de fuego.

¿Qué errores debes evitar al freír un pavo?

El capitán Justin Sylvia, portavoz de Sacramento Fire, explicó que existen tres errores principales que pueden provocar un incendio al utilizar una freidora de pavo:

- Llenar demasiado la olla: el exceso de aceite puede provocar que se desborde al introducir el pavo.

- Calentar excesivamente el aceite: las temperaturas demasiado altas aumentan el riesgo de incendio.

- Introducir el pavo de golpe: hacerlo de manera brusca puede provocar que el aceite caliente se derrame.

- Los bomberos advirtieron que combinar estos errores puede generar un incendio que se propague rápidamente y ponga en peligro a las personas que se encuentren cerca.

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FUENTE: Con información de Univisión