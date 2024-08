Tim Walz acepta nominación vicepresidencial demócrata en convención en Chicago

Muchos estadounidenses no habían oído hablar de Walz hasta que Harris lo escogió para su candidatura, y el discurso fue una oportunidad para presentarse. Se apoyó en su experiencia como entrenador, en su paso por la Guardia Nacional y en los problemas de fertilidad de su familia, partes de su biografía que los republicanos han cuestionado desde que Harris anunció su decisión.

Aunque no estaba claro si su intervención atraerá a nuevos votantes, encandiló más aún a los simpatizantes demócratas con su historia y ayudó a equilibrar las raíces costeras de Harris como representante cultural de la región centro-norte del país, unos votos que la aspirante demócrata necesitará en noviembre.

La campaña de Harris señaló que Walz había trabajado durante días en su discurso y que utilizó un teleprompter por primera vez, ensayando antes para asegurarse de que estaba preparado. “No he dado muchos discursos como este, pero sí muchas charlas motivacionales”, dijo Walz a la multitud.

“Algunos no entienden qué se necesita para ser un buen vecino", añadió. “Por ejemplo, Donald Trump y JD Vance”.

Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca, calificó la conferencia demócrata como una “farsa” antes el miércoles y destacó que él había sido un tema recurrente de conversación. Además, señaló a su predecesor, el expresidente Barack Obama, por un discurso muy crítico el martes en la noche y lo tachó de “desagradable".

Walz describió su infancia en Nebraska, su labor como profesor y entrenador de fútbol americano en Minnesota y dijo a los asistentes: “Gracias por traer la alegría a esta batalla”.

Pero también dejó espacio para la crítica a la fórmula republicana y a las políticas del partido: “Mientras otros estados prohibían los libros en sus escuelas, nosotros desterrábamos el hambre de las nuestras”, afirmó.

Walz ha sido acusado de embellecer su pasado. Esta semana, su esposa aclaró que no se había sometido a la fecundación in vitro, como Walz ha asegurado en varias ocasiones, sino que recurrió a otros tratamientos de fertilidad. Los republicanos criticaron también al gobernador por un comentario de 2018 acerca de portar armas en una guerra, aunque sirvió 24 años en la Guardia Nacional, Walz no ha estado movilizado nunca en zona de conflicto.

El candidato a la vicepresidencia ha hecho de los problemas de fertilidad de su familia una parte central de su narrativa, una forma tangible de conectar con los votantes alarmados por la erosión de los derechos reproductivos en Estados Unidos. Pero Gwen Walz explicó al detalle en un comunicado el martes su experiencia, y reveló que recurrieron a un proceso distinto conocido como inseminación intrauterina. "Si nunca han experimentado la infertilidad, les garantizo que conocen a alguien que sí lo ha hecho", aseguró Tim Walz el miércoles.

Su hija, Hope, hizo un corazón con las manos y se lo puso sobre el pecho, mientra su hijo, Gus, que lloró abiertamente durante el discurso desde primera fila, exclamaba entre lágrimas “Ese es mi padre”.

Los demócratas que acuden a la convención en el United Center de Chicago albergan esperanzas de aprovechar el impulso que la vicepresidenta Kamala Harris ha traído consigo desde que el mes pasado asumió la candidatura del partido a la presidencia de Estados Unidos. La formación pretende explotar la euforia que se ha extendido entre sus filas desde que el presidente Joe Biden abandonó la carrera, pero también ha dejado claro a sus simpatizantes que enfrentan una dura batalla contra los republicanos y Trump.

