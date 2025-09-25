jueves 25  de  septiembre 2025
Tiroteo en escuela de Brasil deja dos adolescentes fallecidos

Según los servicios de seguridad, los sospechosos dispararon desde la vereda fuera de la escuela y alcanzaron a las víctimas que estaban en el estacionamiento

Agentes de la policía civil de Ceará revisan los cuerpos de dos adolescentes muertos en un tiroteo dentro del estacionamiento de una escuela pública en Sobral, estado de Ceará, Brasil, el 25 de septiembre de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — Dos adolescentes fueron asesinados a balazos este jueves en una escuela del noreste de Brasil, informaron las autoridades locales, que también reportaron tres menores de edad heridos.

Brasil enfrenta graves episodios de violencia por rivalidades entre bandas de narcotraficantes que se han establecido cada vez más en el noreste, la región más pobre del país, en los últimos años.

El tiroteo ocurrió en Sobral, una ciudad de unos 200.000 habitantes en el estado de Ceará.

Según los servicios de seguridad locales, "los sospechosos dispararon desde la vereda fuera de la escuela y alcanzaron a las víctimas que estaban en el estacionamiento", dentro del recinto.

Una fuente policial dijo que los atacantes llegaron en moto.

Drogas

Las autoridades no brindaron detalles sobre los motivos de los sospechosos, quienes aún son buscados por la policía.

"Se encontraron drogas, una balanza y paquetes en una de las víctimas", detalla el mensaje. Los jóvenes tenían respectivamente 16 y 17 años.

Uno de los sobrevivientes al ataque, otro adolescente de 16 años, responde por delitos como "homicidio, porte ilegal de arma de fuego (...) robo, delito contra la administración pública y daño", indicó la secretaría de seguridad de Ceará en un comunicado.

El gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, expresó en X su "indignación y profunda tristeza" ante este episodio "gravísimo e intolerable".

Las autoridades educativas estatales suspendieron las clases en la escuela el jueves y viernes y dijeron en una nota que ofrecerán apoyo psicológico a los estudiantes.

FUENTE: Con información de AFP

