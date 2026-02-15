Vivir como soltero en EEUU ahora cuesta una fortuna: más de 10.000 dólares al año

El “impuesto para solteros” en EEUU va en aumento.

MIAMI.— Vivir solo en Estados Unidos se ha convertido en un lujo cada vez más difícil de costear. Un nuevo análisis reveló que los estadounidenses que residen sin compañeros de cuarto están pagando un “impuesto para solteros” que asciende, en promedio, a 10.470 dólares por año, impulsado principalmente por el aumento sostenido de los alquileres en todo el país.

De acuerdo con datos de Zillow, el alquiler típico de un apartamento en el país se ubica actualmente en 1.745 dólares mensuales , lo que representa un incremento del 30% en los últimos cinco años. Ese incremento afecta con más fuerza a quienes viven solos, al no poder dividir gastos básicos como alquiler, servicios o alimentación.

“Cuando vives solo, cubres el alquiler completo con un solo ingreso, y eso puede acumularse rápidamente”, explicó Emily Smith, experta en tendencias de alquiler de Zillow, en declaraciones citadas por Fox News. Smith señaló que los apartamentos, al ofrecer espacios compartidos, permiten cierta accesibilidad, pero la carga económica continúa siendo significativa.

Nueva York encabeza la lista de alquileres más costosos

Las grandes ciudades vuelven a ocupar los primeros lugares entre las más difíciles para los solteros. Nueva York lidera la lista con un alquiler típico de 3.900 dólares al mes, lo que se traduce en un “impuesto para solteros” de 23.400 dólares anuales.

Le siguen:

San José , con 3.248 dólares mensuales y un impuesto anual de 19.488 dólares.

Boston , con 3.014 dólares y un impuesto de 18.084 dólares.

San Francisco , con 2.857 dólares y un impuesto de 17.142 dólares.

Los Ángeles, con 2.648 dólares y un impuesto de 15.888 dólares.

En todas estas ciudades, vivir solo se ha convertido en una opción prohibitiva incluso para quienes cuentan con ingresos estables.

El “descuento para parejas”

Mientras los solteros enfrentan cifras cada vez más elevadas, aquellos que viven en pareja obtienen lo que Zillow denomina un “descuento para parejas”, ya que dividir el alquiler y otros gastos reduce sustancialmente la presión financiera.

“Dividir los costos cotidianos como el alquiler, los servicios públicos y los alimentos puede ayudar mucho a aliviar la presión del mayor costo de vida actual”, afirmó Smith.

A nivel nacional, el descuento combinado asciende a 20.940 dólares al año, una cifra que, según Zillow, representa más de la mitad de un pago inicial del 10% para una vivienda típica en Estados Unidos.

Una brecha que crece con el costo de la vivienda

En ciudades de alquiler elevado, la diferencia es aún mayor. En Nueva York, por ejemplo, una pareja podría ahorrar hasta 46.800 dólares al año, evitando el “impuesto para solteros” de 23.400 dólares que impacta a quienes viven sin compañía.

Con los precios de alquiler aún lejos de estabilizarse, tanto analistas como consumidores reconocen que el costo de vivir solo seguirá aumentando. El informe sugiere que el “descuento para parejas” podría convertirse en un factor decisivo para quienes buscan ahorrar con miras a comprar una vivienda.

Mientras tanto, el “impuesto para solteros” se consolida como otro indicador de la brecha económica que enfrentan millones de estadounidenses en un mercado inmobiliario que continúa tensionado.

FUENTE: Con información Fox News