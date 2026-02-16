lunes 16  de  febrero 2026
SUCESOS

Presentadora de "Today" envía nuevo mensaje a secuestradores de su madre

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, señaló que ninguna de las personas que ha sido considerada sospechosa se ha absuelto en la investigación

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida

Captura de pantalla / savannahguthrie / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A quince días de la desaparición de Nancy Guthrie, Savannah Guthrie, presentadora del programa Today, ha vuelto a enviar un mensaje a los secuestradores de su madre, mediante un video compartido en redes sociales.

"Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra madre. Solo quería decir que seguimos teniendo esperanza. Y seguimos creyendo. Quería decirle a quienquiera que la tenga o sepa dónde está que nunca es demasiado tarde. Y que no está perdido ni solo. Y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Y estamos aquí. Y creemos. Y creemos en la bondad esencial de cada ser humano", suplicó entre lágrimas la periodista.

Lee además
Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
POLÉMICA

Difunden imágenes vinculadas a desaparición de la madre de Savannah Guthrie
La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
TELEVISIÓN

Giselle Blondet dice adiós a Telemundo

"Nunca es demasiado tarde", insistió.

Secuestro

El audiovisual fue difundido luego de que las autoridades confirmaran que el guante hallado a tres kilómetros del hogar de la octogenaria parecía coincidir con los que llevaba el sospechoso que aparece en las imágenes difundidas en días pasados captados por la cámara de seguridad.

Recientemente, fuentes policiales dijeron a NBC y ABC News que no consideran que los familiares de Nancy sean sospechosos. No obstante, en una entrevista concedida a Daily Mail, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, señaló que ninguna de las personas que ha sido considerada sospechosa se ha absuelto en la investigación.

Igualmente, Nanos aseveró que los detectives están determinando las intenciones de los sospechosos involucrados en la desaparición.

"Esta es alguien que ha desaparecido de la faz de la tierra, y ahora tenemos una cámara que dice que aquí está la persona que hizo esto", dijo al Daily Mail sobre el hombre enmascarado capturado por una cámara en su casa.

Esto ha llevado a pensar que sí se trató de un secuestro premeditado y no de un robo que salió de control.

No obstante, las autoridades continúan evaluando el posible móvil del mismo.

"La motivación es donde nos quedamos atrapados, ¿verdad? ¿Es por dinero? O sea, teníamos la única demanda donde pedían dinero. ¿Pero es realmente por dinero o es por venganza?".

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero, y fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, el sábado 31 de enero.

Temas
Te puede interesar

Prime Video estrena en abril la serie "La casa de los espíritus"

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París

Confirman presentación de Harry Styles en el festival de Meltdown

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Ronald Reagan.
EEUU

Presidents' Day, ¿Qué celebramos?

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
REPORTAJE

La dictadura castrista tiene fecha de caducidad

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

Te puede interesar

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Hispanic Prosperity Gala reunió en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales.
LIDERAZGO HISPANO

Hispanic Prosperity Gala reunió en Mar-a-Lago a líderes políticos, empresarios y referentes globales

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESOS

Presentadora de "Today" envía nuevo mensaje a secuestradores de su madre

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.
artes visuales

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París