Presentadora de "Today" envía nuevo mensaje a secuestradores de su madre

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida

MIAMI.- A quince días de la desaparición de Nancy Guthrie, Savannah Guthrie, presentadora del programa Today, ha vuelto a enviar un mensaje a los secuestradores de su madre, mediante un video compartido en redes sociales.

"Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra madre. Solo quería decir que seguimos teniendo esperanza. Y seguimos creyendo. Quería decirle a quienquiera que la tenga o sepa dónde está que nunca es demasiado tarde. Y que no está perdido ni solo. Y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Y estamos aquí. Y creemos. Y creemos en la bondad esencial de cada ser humano", suplicó entre lágrimas la periodista.

"Nunca es demasiado tarde", insistió.

Secuestro

El audiovisual fue difundido luego de que las autoridades confirmaran que el guante hallado a tres kilómetros del hogar de la octogenaria parecía coincidir con los que llevaba el sospechoso que aparece en las imágenes difundidas en días pasados captados por la cámara de seguridad.

Recientemente, fuentes policiales dijeron a NBC y ABC News que no consideran que los familiares de Nancy sean sospechosos. No obstante, en una entrevista concedida a Daily Mail, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, señaló que ninguna de las personas que ha sido considerada sospechosa se ha absuelto en la investigación.

Igualmente, Nanos aseveró que los detectives están determinando las intenciones de los sospechosos involucrados en la desaparición.

"Esta es alguien que ha desaparecido de la faz de la tierra, y ahora tenemos una cámara que dice que aquí está la persona que hizo esto", dijo al Daily Mail sobre el hombre enmascarado capturado por una cámara en su casa.

Esto ha llevado a pensar que sí se trató de un secuestro premeditado y no de un robo que salió de control.

No obstante, las autoridades continúan evaluando el posible móvil del mismo.

"La motivación es donde nos quedamos atrapados, ¿verdad? ¿Es por dinero? O sea, teníamos la única demanda donde pedían dinero. ¿Pero es realmente por dinero o es por venganza?".

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero, y fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, el sábado 31 de enero.