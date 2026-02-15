María Corina Machado alerta sobre colapso de familiares de presos políticos que mantienen huelga de hambre

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025.

CARACAS. - La líder opositora, María Corina Machado , alertó del colapso de los familiares de los presos políticos que se mantienen en huelga de hambre en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas.

"Urgente. Esto pasa en Caracas, Venezuela. ¡Que el mundo entero lo vea! Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7", dijo Machado este domingo 15 de febrero a través de su cuenta en X.

La también Premio Nobel de la Paz puntualizó: "No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos. A todos".

La organización Vente Venezuela dijo que, mientras el poder guarda silencio, " madres y esposas se desploman por justicia. Libertad para todos los presos políticos".

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos refirió que algunos de los familiares que están en huelga de hambre han presentado náuseas, vómitos, mareos, temblores y desvanecimiento físico, tras más de 30 horas de protesta.

"El Estado (régimen) venezolano es responsable de la vida y la integridad física y mental de estas familias y de las personas detenidas por motivos políticos", indicaron.

Los familiares denunciaron que a los presos políticos que están en Zona 7 los estarían obligando a comer.

Piden respeto a familiares

La tarde de este domingo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la agresión verbal de la policía a las madres que se encuentran en huelga de hambre: una funcionaria las calificó de “alcahueta”.

"La descalificación ocurrió cuando los familiares intentaban entregar suero a los presos políticos que permanecen en huelga de hambre en los calabozos de la PNB. Es indispensable que los órganos policiales actúen con respeto y humanidad, limitando su actuación a las funciones que les corresponden por ley, y absteniéndose de emitir juicios o expresiones que revictimizan a quienes ya sufren las consecuencias de la impunidad y la injusticia", dijo la organización.

FUENTE: Con información de María Corina Machado/Vente Venezuela/ Comité por la Libertad de los Presos Políticos