SUCESO

Investigación en curso tras tiroteo que dejó dos heridos en Miami-Dade

Hasta el momento, no se ha identificado ningún sospechoso en este incidente, y las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar en la investigación.

Imagen referencial de una patrulla de la Policía de Miami.

MIAMI POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Oficiales del Departamento del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) respondieron este viernes a un tiroteo registrado en la cuadra 3100 y la calle 28, en el noroeste del condado, según información compartido de manera oficial.

Unidades de bomberos llegaron primero al lugar y confirmaron que dos personas resultaron heridas. Ambas fueron trasladadas a un hospital local en condición estable. Aunque hasta el momento, no se ha revelado detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Los detectives peinaron la escena recogiendo evidencias y revisando grabaciones de cámaras de seguridad de los vecinos, para esclarecer las circunstancias en la que ocurrieron los hechos.

Sobre la identidad de las víctimas no se han emitido detalles ni tampoco sobre posibles sospechosos.

El MDSO instó a cualquier testigo del incidente a comunicarse con la línea de información del departamento para proporcionar datos que puedan ayudar con el avance de la investigación.

Este tipo de incidentes refuerza la preocupación por la violencia armada en algunas zonas de Miami-Dade, especialmente con las fechas festivas que se acercan. Funcionarios públicos hicieron un llamado a la cooperación ciudadana, subrayando la importancia de reportar cualquier información que pueda ayudar a prevenir futuros sucesos de este tipo.

Se trata de un caso en desarrollo; Diario Las Américas espera recibir nuevas actualizaciones para compartirlas con sus lectores.

