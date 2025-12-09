martes 9  de  diciembre 2025
EEUU

Al menos un muerto y un herido en un tiroteo en la Universidad de Kentucky

La Policía informó que la persona herida fue hospitalizada en estado crítico, mientras que un sospechoso se encuentra bajo custodia

Patrullas de la Policía Estatal de Kentucky en la escena donde ocurrió el crimen.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KENTUCKY — Al menos una persona murió y otra resultó herida de gravedad en un tiroteo que tuvo lugar en la Universidad de Kentucky, ubicada en la capital del estado homónimo, Frankfort, según un balance proporcionado por las autoridades locales.

La Policía de la ciudad informó a través de la red social Facebook que la persona herida ha sido hospitalizada en estado crítico, mientras que un sospechoso se encuentra bajo custodia.

El incidente se desarrolló en el campus de la escuela alrededor de las 3:35 p.m. cuando el Departamento de Policía de Frankfort respondió a un “agresor activo”, dijo la agencia.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, señaló que se trata de "un incidente aislado, no un tiroteo masivo", aclarando que el sospechoso "ha sido arrestado y no existe una amenaza en curso".

"Dos personas resultaron gravemente heridas y lamento informar que una de ellas ha fallecido", dijo el gobernador.

"La violencia no tiene cabida", manifestó antes de dedicar unas palabras a las familias afectadas y a los estudiantes. "Recemos también por un mundo donde estas cosas no sucedan. Gracias a nuestras valientes fuerzas de seguridad que han actuado con rapidez para proteger a nuestra gente", añadió.

Minutos antes, la Policía de la ciudad estadounidense había anunciado que había "asegurado el campus", que se encuentra cerrado "hasta nuevo aviso", después de haber respondido a un incidente "relacionado con un agresor activo" sobre las 15.35 horas (hora local).

El portavoz de la universidad, Michael R. DeCourcy, confirmó que el estudiante fallecido y el herido son alumnos de la institución, y que este último se encontraba en estado crítico pero estable.

La información preliminar indica que el autor de los disparos no era estudiante de la universidad.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

