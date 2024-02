Tráfico humano y crimen organizado, lo más común en la frontera sur de EEUU

Uno de los sectores más vulnerables en el tráfico de personas son los menores de edad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo de enero a agosto de 2021 a más de 20.950 menores de edad en el sector de El Paso, Texas. Pero a lo largo de toda la frontera ha encontrado a 130.710 niños que han sido objeto de contrabando y abandonados en la frontera.

Uno de los ejemplos más recientes es el de una niña de siete años abandonada por un contrabandista de inmigrantes en el sector de El Centro, California. Fue rescatada por agentes de la Patrulla Fronteriza.

En un comunicado la CBP explicó que los agentes observaron en las cámaras de vigilancia a un hombre con la menor aferrada a su espalda mientras se sostenía en la parte superior de la valla fronteriza, luego el contrabandista bajó a la pequeña a suelo y la dejó abandonada.

Pero muchos no han corrido con la misma suerte de llegar a Estados Unidos y ser rescatados por agentes fronterizos debido a que desaparecieron en el trayecto, como revela la organización “Unidos Vs. Trata”.

Nilsa Álvarez, una activista por los derechos de las víctimas desaparecidas, viajó recientemente a la frontera sur donde se efectuó una marcha en McAllen, Texas, a finales de septiembre para exponer el tema de la trata humana y la desaparición de menores, fenómeno que asegura, no es nuevo.

Las familias han obtenido información que sus seres queridos desaparecidos fueron víctimas de tráfico a Estados Unidos.

Desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca, que ha flexibilizado las políticas de inmigración, se ha visto un aumento en la migración en lo que va del año, miles de niños no acompañados siguen ingresado por la frontera con México.

“Están sucediendo muchas cosas en la frontera, no solo es el cruce ilegal, estamos viendo un aumento en la actividad criminal, no solamente en el caso de personas víctimas de trata y el tráfico de sustancias, las autoridades han detectado enfermedades, casos de personas con tuberculosis, malaria y el COVID-19, lo que preocupa a las autoridades de las comunidades fronterizas”, afirmó Álvarez.

De enero a julio, la CBP había incautado 3.800 kilos de fentanilo, casi la cifra que se incautó durante el 2020.

Ricardo Realivásquez, director regional de Seguridad Pública en Juárez, México, dijo a Telemundo 48, que el crimen organizado les está dando vestimenta camuflada a los inmigrantes y mochilas con carga de drogas para que puedan cruzar el desierto.

Muchos inmigrantes deben pasar la droga a Estados Unidos obligados por los carteles que operan en coordinación con coyotes.

“Varios de esos criminales han logrado cruzar a Estados Unidos y en áreas como McAllen, Texas, se han encontrado evidencias de guerras entre carteles”, aseguró Álvarez.

La activista dijo que “Unidos Vs. Trata”, organización que representa a familias de los desaparecidos en el lado de México, les informó que entre los desaparecidos hay niños desde los 11 meses hasta adultos de 50 años que “han desaparecido, hay información que han sido víctimas del tráfico humano”.

Nilsa Alvarez y Karla Jacinto Nilsa Alvarez y Karla Jacinto muestran una camisa de una menor encontrada en el borde fronterizo. Karla Jacinto

Los grupos que se consideran más expuestos a la trata en México son las mujeres, los niños y los menores no acompañados, revela un reporte sobre la “Trata de Personas” en 2020 de la Embajada de Estados Unidos en México.

La activista dijo que un promedio de 28 organizaciones criminales opera al otro lado de la frontera con México, entre carteles y contrabandistas.

Un reporte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), indica que un promedio de 2.000 personas migrantes ha desaparecido en territorio mexicano.

Karla Jacinto, sobreviviente de la “trata de blanca” y hoy un activista de derechos humanos, dijo que les preocupa mucho la situación de la niñez que cruza la frontera.

“Hay niñas que se les han quitado a sus padres en el trayecto, niños que han sido secuestrados para ponerlos a trabajar en campos agrícolas o para pedir dinero a sus familias, muchos son vendidos, los ponen a trabajar en actividades del narcotráfico, venta de armas, prostitución, y muchas mujeres son violadas en el transcurso de querer cruzar la frontera”, acotó Jacinto.

Jacinto dijo que algunos menores son recuperados, pero no todos logran sobrevivir o reunificarse con sus familias.

Uno de esos casos es la historia de Eveling Fabiola Alcántara Legorreta, de 9 años, que desapareció en 2014 cuando iba a comprar tortillas. “Su mamá la buscó en la frontera, dos testigos vieron que Eveling fue vendida a una pareja cruzando a los Estados Unidos. La mamá de Eveling murió buscando a su hija, pero supo que fue vendida”, relató Álvarez, una de las historias que le ha causado gran impacto.

La foto de Eveling de cómo se vería hoy con 16 años fue una de las decenas expuesta durante la marcha en la frontera.

Eveling Una activista carga la foto de cómo se vería la menor Eveling Fabiola Alcántara Legorreta, secuestrada en 2014 y presuntamente se encuentra en Estados Unidos. Karla Jacinto/activista derechos humanos

ADN

“Algo que nos preocupa es la política alrededor del muro fronterizo y el movimiento para entrar a los Estados Unidos. Con la administración previa las autoridades realizaban una prueba de ADN que protegía a niños de posibles traficantes, en menos de dos horas se sabía si el adulto que acompañaba al menor era familia, traficante o una persona que lo compró para poder entrar a los Estados Unidos”, dijo Álvarez.

La medida que tenía como objetivo la verificación de las relaciones familiares de los inmigrantes fue removida por la administración Biden en mayo.

“Estamos encontrando a menores abandonados en la frontera por los coyotes que han abandonado a niños en la frontera exponiéndoles a morir en el desierto, lo que se está viendo es inhumano, no hay palabras para describir estas atrocidades al encontrar a niñas en los centros de detenciones a la edad de 10 años con su sistema reproductivo [dañado]por la cantidad de violaciones que sufrió en la frontera”, dijo Álvarez.

“Esto es un tema que viene resonando en Latinoamérica por décadas, todos saben de la corrupción que hay en la frontera y cuando la administración previa implementó un acuerdo con los países del Triángulo del Norte vimos por primera vez se le pidió a cada país se responsabilice del flujo de inmigrantes a los Estados Unidos y que provea mayor seguridad no solo para velar por la frontera sino para velar por la seguridad de conciudadanos, que aseguren que las personas no están siendo robadas. Cómo van a poder proteger a los niños para no ser traficados sino tienen seguridad en sus propias fronteras a la hora de cruzar”, dijo la activista.

La atención a familias y niños no acompañados les está consumiendo tiempo a los agentes fronterizos y creando oportunidades para que adultos solteros y narcotraficantes eludan a las autoridades en la frontera.

La crisis en la frontera no parece tener solución en el corto plazo, un reciente informe de la UNICEF revela que 19.000 niños han cruzado a pie la frontera entre Colombia y Panamá este año y que tienen como ruta llegar a Estados Unidos.

