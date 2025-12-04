Tribunal Supremo valida reconfiguración electoral en Texas para 2026

Escalinata que da acceso a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a Texas utilizar el nuevo mapa de distritos electorales diseñado por los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de 2026, lo que aumenta las esperanzas del presidente Donald Trump de mantener el control de la Cámara de Representantes .

La decisión de este jueves del alto tribunal dejó sin validez una sentencia de un juzgado de El Paso que invalidaba el diseño de los nuevos distritos, apoyados por Trump, el gobernador Greg Abbott, y legisladores republicanos de Texas, porque tenían sesgo racial y perjudicaban a minorías étnicas.

"Texas necesita certeza sobre qué mapa regirá las elecciones de mitad de mandato de 2026, por lo que no retrasaré la orden del Tribunal", escribió el juez Samuel J. Alito, uno de los nueve magistrados de la Corte Suprema.

Los tres jueces liberales del alto tribunal se mostraron en desacuerdo con la orden.

California aprueba su mapa electoral

"El Tribunal de Distrito celebró una vista de nueve días (...) Y, tras considerar todas las pruebas, consideró que la respuesta era clara. Texas dividió en gran medida a sus ciudadanos según criterios raciales para crear su nuevo mapa de la Cámara de Representantes favorable a los republicanos", escribió la jueza liberal Elena Kagan.

Aunque técnicamente la sentencia solo supone una suspensión temporal de la sentencia del tribunal inferior, garantiza que el nuevo mapa electoral, que será el que se use en las elecciones legislativas federales de mitad de mandato de 2026.

La iniciativa de Texas de rediseñar sus distritos desencadenó una carrera para que otros estados siguieran su ejemplo, alejándose de la norma de realizar la redistribución de distritos solo una vez cada década.

California, gobernada por los demócratas, ya ha aprobado un nuevo mapa electoral que también crea cinco distritos más propensos a votar por el partido de los demócratas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP