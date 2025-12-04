jueves 4  de  diciembre 2025
ENTREVISTA

Rubio reitera: "El régimen venezolano es una "organización de transbordo" para el narcotráfico"

La dictadura venezolana permite el tráfico de cocaína y otras drogas producidas en Colombia a través de territorio venezolano y, con la cooperación de elementos del régimen, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en entrevista

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio&nbsp;

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de no tener un gobierno legítimo y calificó al régimen de "organización de transbordo" para traficar drogas procedentes de Colombia a otros países.

"El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo", declaró Rubio al presentador de Fox News, Sean Hannity, durante una entrevista el martes por la noche. "Es una organización de transbordo.

Lee además
El presidente Donald J. Trump junto a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y del Congo, Felix Tshisekedi, durante la firma en Washington del acuerdo de paz
ACUERDO

Gracias a Trump, Ruanda y el Congo firman la paz en Washington
El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
EEUU

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

La dictadura venezolana permite el tráfico de cocaína y otras drogas producidas en Colombia a través de territorio venezolano y, con la cooperación de elementos del régimen. Se les permite... salir de Venezuela en aviones y barcos con destino a Estados Unidos".

Añadió que el régimen de Maduro "es una fuente de inestabilidad en toda la región" y que más de 8 millones de venezolanos han escapado "a países vecinos en especial a EEUU como resultado de las acciones del régimen dentro de su propio país".

“Maduro pidió [al gobierno de Biden] que sus sobrinos, narcotraficantes convictos, fueran liberados de las cárceles estadounidenses”, declaró Rubio.

“Pidió que su principal blanqueador de dinero... fuera liberado de la custodia estadounidense antes de ser juzgado. A cambio, prometió celebrar elecciones libres y justas. Recuperó a los sobrinos, a los narcotraficantes, recuperó al hombre del saco, y nunca celebró elecciones libres y mucho menos justas”.

Declaraciones de Rubio tras advertencia de Trump

Las declaraciones de Rubio ocurren después de que el presidente Donald J. Trump advirtiera el martes que pronto se producirían ataques terrestres en Venezuela, y días después de que el mandatario estadounidense escribiera en su red social que el espacio aéreo del país debería considerarse cerrado.

Se han llevado a cabo alrededor de 20 ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en el Mar Caribe que, según las autoridades, transportaban drogas a Estados Unidos.

“El Presidente ha autorizado una misión antidrogas en la región”, declaró Rubio. “El hecho de que Maduro esté molesto por esto indica que las drogas están saliendo de Venezuela”.

En noviembre, el Departamento de Estado declaró que Maduro dirige o está estrechamente vinculado al llamado Cártel de los Soles y lo incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, lo que le otorga nuevas facultades a la administración Trump. A principios de este año, el gobierno estadounidense también designó a la banda venezolana Tren de Aragua como organización terrorista, junto con varios importantes cárteles de droga mexicanos.

El gran despliegue

La administración Trump ha incrementado la presión sobre Maduro. El gobierno estadounidense no lo considera como el presidente legítimo de la nación sudamericana y enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, en una corte federal de distrito de Nueva York.

Las fuerzas estadounidenses han realizado bombarderos cerca de Venezuela, y el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de Estados Unidos, llegó a la zona el 16 de noviembre. El Ford completa la mayor concentración de armas estadounidenses en la región en generaciones. Con su llegada, la misión "Operación Lanza del Sur" incluye casi una docena de buques de la Armada y unos 12.000 marineros e infantes de marina.

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a las aerolíneas sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en la región", lo que provocó la cancelación de varios vuelos con destino a Venezuela.

Trump aceptó comunicarse con Maduro y confirmó durante el fin de semana que había hablado con el gobernante venezolano.

FUENTE: Comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos y The Epoch Times.

Temas
Te puede interesar

Magnate tecnológico realiza millonaria donación a las "cuentas Trump" para cultura del ahorro de niños

Federica Mogherini dimite como rectora del Colegio de Europa tras ser imputada por fraude y corrupción

Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
EEUU

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Te puede interesar

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Por Estefani Brito
El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Residences at Palm Court, un proyecto de 316 unidades, ubicado en 950 NW 95th Street, en Miami. 
FLORIDA

Inician construcción de complejo residencial con 316 viviendas asequibles en Miami-Dade

Soldados ucranianos trasladan el ataúd de un soldado caído en combate.
ESFUERZOS PARA LA PAZ

Negociadores de EEUU y de Ucrania se reúnen en Florida para abordar plan de paz