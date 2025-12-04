Rubio reitera: "El régimen venezolano es una "organización de transbordo" para el narcotráfico"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , acusó al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de no tener un gobierno legítimo y calificó al régimen de "organización de transbordo" para traficar drogas procedentes de Colombia a otros países.

"El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo", declaró Rubio al presentador de Fox News, Sean Hannity, durante una entrevista el martes por la noche. "Es una organización de transbordo.

EEUU El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

La dictadura venezolana permite el tráfico de cocaína y otras drogas producidas en Colombia a través de territorio venezolano y, con la cooperación de elementos del régimen. Se les permite... salir de Venezuela en aviones y barcos con destino a Estados Unidos".

Añadió que el régimen de Maduro "es una fuente de inestabilidad en toda la región" y que más de 8 millones de venezolanos han escapado "a países vecinos en especial a EEUU como resultado de las acciones del régimen dentro de su propio país".

“Maduro pidió [al gobierno de Biden] que sus sobrinos, narcotraficantes convictos, fueran liberados de las cárceles estadounidenses”, declaró Rubio.

“Pidió que su principal blanqueador de dinero... fuera liberado de la custodia estadounidense antes de ser juzgado. A cambio, prometió celebrar elecciones libres y justas. Recuperó a los sobrinos, a los narcotraficantes, recuperó al hombre del saco, y nunca celebró elecciones libres y mucho menos justas”.

Declaraciones de Rubio tras advertencia de Trump

Las declaraciones de Rubio ocurren después de que el presidente Donald J. Trump advirtiera el martes que pronto se producirían ataques terrestres en Venezuela, y días después de que el mandatario estadounidense escribiera en su red social que el espacio aéreo del país debería considerarse cerrado.

Se han llevado a cabo alrededor de 20 ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en el Mar Caribe que, según las autoridades, transportaban drogas a Estados Unidos.

“El Presidente ha autorizado una misión antidrogas en la región”, declaró Rubio. “El hecho de que Maduro esté molesto por esto indica que las drogas están saliendo de Venezuela”.

En noviembre, el Departamento de Estado declaró que Maduro dirige o está estrechamente vinculado al llamado Cártel de los Soles y lo incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, lo que le otorga nuevas facultades a la administración Trump. A principios de este año, el gobierno estadounidense también designó a la banda venezolana Tren de Aragua como organización terrorista, junto con varios importantes cárteles de droga mexicanos.

El gran despliegue

La administración Trump ha incrementado la presión sobre Maduro. El gobierno estadounidense no lo considera como el presidente legítimo de la nación sudamericana y enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, en una corte federal de distrito de Nueva York.

Las fuerzas estadounidenses han realizado bombarderos cerca de Venezuela, y el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de Estados Unidos, llegó a la zona el 16 de noviembre. El Ford completa la mayor concentración de armas estadounidenses en la región en generaciones. Con su llegada, la misión "Operación Lanza del Sur" incluye casi una docena de buques de la Armada y unos 12.000 marineros e infantes de marina.

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a las aerolíneas sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en la región", lo que provocó la cancelación de varios vuelos con destino a Venezuela.

Trump aceptó comunicarse con Maduro y confirmó durante el fin de semana que había hablado con el gobernante venezolano.

FUENTE: Comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos y The Epoch Times.