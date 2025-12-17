miércoles 17  de  diciembre 2025
Trump acompaña el retorno a casa de los soldados muertos en Siria tras ataque del Estado Islámico

Una comitiva de soldados trasladaron con guantes blancos los tres ataúdes cubiertos con banderas desde un avión militar hasta una camioneta

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, saludan el ataúd del sargento Edgar Torres Tovar de la Guardia Nacional de Iowa mientras el féretro es cargado durante una ceremonia por el regreso de los restos de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y un traductor civil fallecidos en un ataque en Siria. Base Aérea de Dover en Delaware el 17 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DELAWARE — El presidente Donald Trump asistió el miércoles a la ceremonia con la que fueron recibidos los cuerpos de dos soldados y un civil estadounidenses asesinados en Siria el sábado.

Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, saludaron a la comitiva de soldados que trasladaron con guantes blancos los tres ataúdes cubiertos con banderas desde un avión militar hasta una camioneta.

La breve ceremonia se llevó a cabo en la base aérea de Dover, en Delaware (noreste).

El mando central para Oriente Medio, el Centcom, indicó que un francotirador del grupo yihadista Estado Islámico (EI) fue el responsable del ataque en la región desértica de Palmira. Otros tres miembros del servicio estadounidense fueron heridos.

Las víctimas mortales fueron los sargentos de la Guardia Nacional de Iowa William Howard y Edgar Torres Tovar, y Ayad Mansoor Sakat, un civil originario del estado de Michigan que trabajaba como intérprete.

El personal de Estados Unidos era parte de la campaña militar internacional liderada por ese país para combatir al EI, que se apoderó de zonas del territorio sirio e iraquí en 2014.

Los yihadistas fueron finalmente derrotados por fuerzas locales respaldadas por bombardeos aéreos internacionales y otros apoyos, pero el EI todavía mantiene presencia en Siria, especialmente en el vasto desierto del país.

Las fuerzas estadounidenses están actualmente desplegadas en el noreste de Siria, controlado por los kurdos, y en Al-Tanf, cerca de la frontera con Jordania.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

