miércoles 5  de  agosto 2026
Investigación

Imputan al hombre armado detenido en el campo de golf de Trump en California

Jeanine John Taele, de 38 años, fue imputado por posesión de un fusil de cañón corto no registrado, un delito castigado con hasta 10 años de prisión

Un agente del Servicio Secreto de EEUU está en su puesto antes de que el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump hable en una conferencia de prensa en el Trump National Golf Club Los Ángeles en Rancho Palos Verdes, California, el 13 de septiembre de 2024. ARCHIVO.

Un agente del Servicio Secreto de EEUU está en su puesto antes de que el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump hable en una conferencia de prensa en el Trump National Golf Club Los Ángeles en Rancho Palos Verdes, California, el 13 de septiembre de 2024. ARCHIVO.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES — El hombre armado detenido en un campo de golf propiedad de Donald Trump en California el domingo, dos días antes de una visita del presidente estadounidense al lugar, enfrenta cargos federales y debe comparecer este miércoles ante la justicia, anunciaron autoridades.

Jeanine John Taele, de 38 años, fue imputado por posesión de un fusil de cañón corto no registrado, un delito castigado con hasta 10 años de prisión. Un juez federal de Los Ángeles decidirá si puede ser puesto en libertad bajo fianza o no.

Lee además
Jubilados en EEUU tienen beneficios del Seguro Social y otros. En Miami lograron el primer lugar en actividades de voluntariado para adultos mayores per cápita, según una investigación.
SEGURIDAD SOCIAL

Jubilados instan al Congreso y a Trump a aumentar pagos de la seguridad social para el próximo año
La caravana presidencial del presidente de EEUU, Donald Trump, llega al Trump National Golf Club Los Ángeles el 4 de agosto de 2026 en Rancho Palos Verdes, California.
Investigación

Arrestan a hombre armado en el club de golf de Trump antes de su visita a Los Ángeles

El hombre fue visto recorriendo las instalaciones, tomando fotografías y videos, antes de ser detenido por agentes de la comisaría de la ciudad de Lomita.

"Si bien aún estamos investigando los motivos de este individuo, agradecemos que fuera detenido antes de la visita del presidente", dijo el fiscal federal para la región de Los Ángeles, Bill Essayli, en un comunicado publicado a última hora del martes.

"Investigación exhaustiva"

Pero "no hay margen para el error, en particular a la luz de los anteriores intentos de asesinato contra el presidente", insistió el subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles, Patrick Gandy, quien prometió una "investigación exhaustiva".

Taele despertó sospechas ya el viernes en el campo de golf de Rancho Palos Verdes, según la demanda en su contra. Fue visto "con un auricular", "tomando fotos y videos de las actividades de planificación de la seguridad" por agentes federales encargados de preparar la visita presidencial.

El domingo apareció nuevamente en el campo de golf y fue detenido. Al arrestarlo, los agentes encontraron un cargador con municiones en su pantalón y una "pistola de 9 mm cargada" en su vehículo un cargador con 16 balas de punta hueca, junto con unos binoculares y una placa de agente de seguridad.

El sospechoso afirmó estar en una misión de seguridad por cuenta del Departamento de Estado. Tras las verificaciones, se comprobó que era buscado por robo.

Hallazgo de otras armas

Más tarde, el sheriff y los servicios antiterroristas del FBI registraron la vivienda de Taele, en Downey, en las afueras de Los Ángeles.

Allí descubrieron un fusil de asalto, una pistola, un chaleco antibalas, cargadores de gran capacidad, municiones, dos radios y "varios cuadernos que contenían declaraciones inquietantes", según el comunicado.

"Taele fue arrestado por portar un arma de fuego oculta y posesión de munición perforante/prohibida", dice el escrito.

Trump acudió a un evento destinado a recaudar fondos para el Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, la cena de Trump en su campo de golf transcurrió sin contratiempos el martes por la noche.

FUENTE: Con información de AFP y EFE

Temas
Te puede interesar

Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"

EEUU suspende temporalmente las importaciones de aguacate de México por alerta de violencia

¿Sabías qué? Estadísticas sobre compras por internet

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alfie Fanjul (izq.) y Raysa Herrera (der.) posan en el Lois Pope Life Center de la Universidad de Miami durante una cena benéfica a favor del Miami Project To Cure Paralysis, el 21 de marzo de 2006 en Miami, Florida. 
LUTO

Muere Alfonso "Alfy" Fanjul, el empresario cubanoamericano que reconstruyó un imperio azucarero tras el exilio

Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia de ICE.
MIGRACIÓN

ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos

Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

La caravana presidencial del presidente de EEUU, Donald Trump, llega al Trump National Golf Club Los Ángeles el 4 de agosto de 2026 en Rancho Palos Verdes, California.
Investigación

Arrestan a hombre armado en el club de golf de Trump antes de su visita a Los Ángeles

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Conflicto bélico

Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
SUCESOS

Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

James Uthmeier, fiscal general de Florida, pide investigar a una jueza por presunta vinculación con organizaciones extremistas. 
BAJO LA LUPA

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club

El exmilitar llega a la comunidad como parte de su esfuerzo por conquistar el voto local.
DECISIÓN 2026

Paul Renner lleva su campaña puerta a puerta por la Pequeña Habana

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados