Imputan al hombre armado detenido en el campo de golf de Trump en California

Un agente del Servicio Secreto de EEUU está en su puesto antes de que el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump hable en una conferencia de prensa en el Trump National Golf Club Los Ángeles en Rancho Palos Verdes, California, el 13 de septiembre de 2024. ARCHIVO.

LOS ÁNGELES — El hombre armado detenido en un campo de golf propiedad de Donald Trump en California el domingo, dos días antes de una visita del presidente estadounidense al lugar, enfrenta cargos federales y debe comparecer este miércoles ante la justicia, anunciaron autoridades.

Jeanine John Taele, de 38 años, fue imputado por posesión de un fusil de cañón corto no registrado, un delito castigado con hasta 10 años de prisión. Un juez federal de Los Ángeles decidirá si puede ser puesto en libertad bajo fianza o no.

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El hombre fue visto recorriendo las instalaciones, tomando fotografías y videos, antes de ser detenido por agentes de la comisaría de la ciudad de Lomita.

"Si bien aún estamos investigando los motivos de este individuo, agradecemos que fuera detenido antes de la visita del presidente", dijo el fiscal federal para la región de Los Ángeles, Bill Essayli, en un comunicado publicado a última hora del martes.

"Investigación exhaustiva"

Pero "no hay margen para el error, en particular a la luz de los anteriores intentos de asesinato contra el presidente", insistió el subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles, Patrick Gandy, quien prometió una "investigación exhaustiva".

Taele despertó sospechas ya el viernes en el campo de golf de Rancho Palos Verdes, según la demanda en su contra. Fue visto "con un auricular", "tomando fotos y videos de las actividades de planificación de la seguridad" por agentes federales encargados de preparar la visita presidencial.

El domingo apareció nuevamente en el campo de golf y fue detenido. Al arrestarlo, los agentes encontraron un cargador con municiones en su pantalón y una "pistola de 9 mm cargada" en su vehículo un cargador con 16 balas de punta hueca, junto con unos binoculares y una placa de agente de seguridad.

El sospechoso afirmó estar en una misión de seguridad por cuenta del Departamento de Estado. Tras las verificaciones, se comprobó que era buscado por robo.

Hallazgo de otras armas

Más tarde, el sheriff y los servicios antiterroristas del FBI registraron la vivienda de Taele, en Downey, en las afueras de Los Ángeles.

Allí descubrieron un fusil de asalto, una pistola, un chaleco antibalas, cargadores de gran capacidad, municiones, dos radios y "varios cuadernos que contenían declaraciones inquietantes", según el comunicado.

"Taele fue arrestado por portar un arma de fuego oculta y posesión de munición perforante/prohibida", dice el escrito.

Trump acudió a un evento destinado a recaudar fondos para el Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, la cena de Trump en su campo de golf transcurrió sin contratiempos el martes por la noche.

Jeanine John Taele, 38, of Downey, who was arrested at Trump National Golf Course Los Angeles in Rancho Palos Verdes, is charged in a federal criminal complaint with possession of an unregistered short-barreled rifle, a felony carrying a mandatory minimum sentence of 10 years in… pic.twitter.com/oY3ISp8n6x — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) August 5, 2026

FUENTE: Con información de AFP y EFE