martes 4  de  agosto 2026
ICE

Detención de migrantes en EEUU alcanza su punto más alto con más de 50.000 arrestos en julio

El objetivo es alcanzar los 2.000 arrestos diarios, y de una expansión de las operaciones de ICE incluidas las detenciones en aeropuertos

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) escoltan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California.

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) escoltan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

AUSTIN — El número de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses durante el mandato del presidente Donald Trump alcanzó en julio su nivel más alto, con más de 50.000 arrestos, según confirmó un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El aumento se produce en medio de las presiones de la Administración republicana para incrementar las detenciones de migrantes, con el objetivo de alcanzar los 2.000 arrestos diarios, y de una expansión de las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), incluidas las detenciones en aeropuertos.

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En junio, el Gobierno reportó, a su vez, alrededor de 43.000 detenciones, una cifra también récord durante este Gobierno, agregó el funcionario, que pidió no ser identificado.

Estos datos, que aún no han sido publicados oficialmente, revelan un incremento de las operaciones de ICE, pese a las críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos a las tácticas del Gobierno, especialmente después de que dos personas murieran por disparos de agentes migratorios en julio.

En declaraciones a periodistas tras las muertes de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que su agencia "intensificará la presión en las calles".

“Yo no elijo qué leyes aplicar; hago cumplir las leyes de nuestro país. Eso significa que las haré cumplir tanto dentro de nuestra propia agencia como entre los delincuentes en las calles. Esa es mi garantía", agregó el secretario.

"Lo peor de lo peor"

Sin embargo, la mayoría de las personas detenidas por las autoridades migratorias en EEUU durante el gobierno republicano no tienen antecedentes penales, según estudios, lo que contradice la narrativa de la Administración de que las autoridades persiguen a "criminales" y a "lo peor de lo peor".

Según un estudio publicado la semana pasada por la Universidad de Colorado en Boulder, solo el 34% de las personas arrestadas por ICE desde enero de 2025, cuando Trump asumió el poder, habían sido condenadas por algún delito.

Operativos aeropuertos

Hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día en aeropuertos de Estados Unidos, donde se han reforzado los operativos contra la inmigración irregular, según fuentes del DHS citadas por NBC.

Las detenciones diarias en los aeropuertos han oscilado entre 20 y 40, un notable incremento con respecto a los 10 arrestos diarios promedio ocurridos en mayo de 2025, de acuerdo con los datos divulgados por la televisora.

La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus operativos antiinmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil están arrestando a personas con visados vencidos tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque.

Los operativos se habrían concentrado en las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de doce países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo a un reciente informe de The New York Times.

FUENTE: Con información de EFE

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