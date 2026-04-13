Trump afirma que "Cuba es una nación en colapso" y que podría centrarse en la isla tras la guerra en Irán

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo este lunes que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la guerra contra Irán en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana mientras la isla continúa sufriendo el bloqueo petrolero estadounidense.

"Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)", dijo Trump a medios durante un acto en la Casa Blanca.

CUBA Díaz-Canel afirma que los cubanos están dispuestos a "morir" por defender la isla de una invasión de EEUU

El magnate neoyorquino replicó así al ser preguntado por la reciente decisión de Washington de permitir a algunos petroleros alcanzar la isla, que requiere a diario de unos 60.000 barriles de crudo importados para satisfacer sus necesidades energéticas.

El Gobierno Trump anunció a final de marzo que analizaría cada envío de petróleo "caso por caso" tras permitir que el buque ruso Anatoly Kolodkin llevara a Cuba 100.000 toneladas de crudo en medio de la grave crisis energética que vive la isla, profundizada con el asedio petrolero impuesto por Washington desde que EEUU capturó y derrocó al depuesto dictador venezolano, Nicolás Maduro, en enero.

Régimen opresor

"Ha sido un régimen muy opresivo, como saben. Contamos con muchos y extraordinarios cubano-estadounidenses -prácticamente todos ellos votaron por mí-, y han sido tratados de manera terrible. En muchos casos, sus familiares han sido asesinados. Han sido golpeados y asaltados; han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba", añadió Trump sobre la isla.

También dijo que "ha sido gobernada de forma espantosa por (Fidel) Castro", durante muchos años.

Después de que empezara el estrangulamiento petrolero estadounidense, Trump ha insistido en varias ocasiones en que el régimen castrista de Miguel Diaz-Canel está a punto de derrumbarse y ha llegado a sugerir que EEUU llevaría a cabo "una toma de control amistosa" de Cuba.

Dispuestos a "morir"

El designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que los cubanos "morirían" por defender a la isla de una eventual invasión de Estados Unidos.

"Si eso sucede habrá combates, habrá lucha, nos defenderemos, y si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: 'Morir por la patria es vivir'", declaró al programa 'Meet The Press'.

"Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para que Estados Unidos lance una agresión militar contra Cuba, ni para que lleve a cabo una operación quirúrgica o el secuestro de un presidente", dijo Díaz-Canel en la entrevista.

El pronunciamiento de Díaz-Canel durante esta entrevista, la primera que otorga a una cadena estadounidense, sucede en medio de un aumento de la presión de la Administración de Donald Trump sobre su país en busca de un cambio de régimen.

Descarta renuncia

NBC emitió el domingo la entrevista completa, la primera que concede el designado por el castrismo con una cadena estadounidense, aunque el pasado jueves ya publicó un avance de la conversación, grabada en La Habana mediante un traductor, en la que Díaz-Canel descartaba dimitir pese a las presiones de la Administración de Donald Trump.

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", declaró el designado del castrismo, quien se mostró molesto por la pregunta de la entrevistadora, Kristen Welker, y le replicó que si podría hacerle la misma pregunta a Trump o si el cuestionamiento era una orden del Departamento de Estado.

Y argumentó que “en Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno”, dijo el dictador cubano impuesto por el castrismo. Cuba es un país donde existe un partido único y los funcionarios son designados por lealtad y servilismo.

Tras la captura en enero del dictador depuesto Nicolás Maduro en Venezuela, Trump impuso un bloqueo energético a Cuba, agravando la crisis energética y social que vive la isla desde hace años debido al embargo de EEUU, la corrupción, la falta de inversión y el modelo económico.

El líder estadounidense declaró el mes pasado que tiene planes para "una toma amistosa o no" de Cuba y su secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el sistema económico del país cubano está fallido.

No obstante, ambos países anunciaron negociaciones para resolver su conflicto y en marzo Washington permitió que un petrolero llegara a la isla para aliviar la escasez energética.

FUENTE: Con información de EFE