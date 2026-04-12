Díaz-Canel afirma que los cubanos están dispuestos a "morir" por defender la isla de una invasión de EEUU

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

WASHINGTON — El designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel , afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC emitida este domingo que los cubanos "morirían" por defender a la isla de una eventual invasión de Estados Unidos .

"Si eso sucede habrá combates, habrá lucha, nos defenderemos, y si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: 'Morir por la patria es vivir'", declaró al programa 'Meet The Press'.

"Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para que Estados Unidos lance una agresión militar contra Cuba, ni para que lleve a cabo una operación quirúrgica o el secuestro de un presidente", dijo Díaz-Canel en la entrevista.

El pronunciamiento de Díaz-Canel durante esta entrevista, la primera que otorga a una cadena estadounidense, sucede en medio de un aumento de la presión de la Administración de Donald Trump sobre su país en busca de un cambio de régimen.

Descarta renuncia

NBC emitió este domingo la entrevista completa, la primera que concede el designado por el castrismo con una cadena estadounidense, aunque el pasado jueves ya publicó un avance de la conversación, grabada en La Habana mediante un traductor, en la que Díaz-Canel descartaba dimitir pese a las presiones de la Administración de Donald Trump.

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", declaró el designado del castrismo, quien se mostró molesto por la pregunta de la entrevistadora, Kristen Welker, y le replicó que si podría hacerle la misma pregunta a Trump o si el cuestionamiento era una orden del Departamento de Estado.

Y argumentó que “en Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno”, dijo el dictador cubano impuesto por el castrismo. Cuba es un país donde existe un partido único y los funcionarios son designados por lealtad y servilismo.

Tras la captura en enero del dictador depuesto Nicolás Maduro en Venezuela, Trump impuso un bloqueo energético a Cuba, agravando la crisis energética y social que vive la isla desde hace años debido al embargo de EEUU, la corrupción, la falta de inversión y el modelo económico.

El líder estadounidense declaró el mes pasado que tiene planes para "una toma amistosa o no" de Cuba y su secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el sistema económico del país cubano está fallido.

No obstante, ambos países anunciaron negociaciones para resolver su conflicto y en marzo Washington permitió que un petrolero llegara a la isla para aliviar la escasez energética.

Diálogo

El gobernante del castrismo disposición para “el diálogo respetuoso” con EEUU, al citar los puntos abordados durante la entrevista que concediera a la cadena televisiva NBC.

“Como amantes de la paz y la justicia social, la vida y la alegría, los cubanos estamos siempre dispuestos para el diálogo respetuoso y listos para defender la sagrada independencia y soberanía”, puntualizó el representante del régimen en sus redes sociales.

Díaz-Canel agradeció al equipo del programa Meet The Press y a la periodista Kristen Welker por la oportunidad para “exponer los puntos de vista sobre la difícil situación que atraviesa el país tras cuatro meses de cerco energético sobre seis décadas de bloqueo económico, financiero y comercial”, aseveró.

"Nación fallida”

Trump se ha referido a Cuba como “una nación fallida” y desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas bloqueó los envíos petroleros que Venezuela destinaba a la isla.

Díaz-Canel dijo que Cuba tiene “un Estado libre y soberano” (…) y goza de autodeterminación e independencia”.

“Podemos negociar, pero sobre la mesa sin presiones o intentos de una intervención estadounidense”, agregó Díaz-Canel.

El mes pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el sistema económico de Cuba se encuentra fallido y sugirió la posibilidad de un cambio de Gobierno.

Este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov visitó La Habana para anunciar un segundo envío de petróleo desde Moscú a la isla en busca de romper el cerco impuesto por la Administración Trump

FUENTE: Con información de EFE