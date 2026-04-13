lunes 13  de  abril 2026
ANÁLISIS

Díaz-Canel pudiera terminar como Maduro, advierte congresista

El legislador cubanoamericano por la Florida, Carlos Giménez, también dijo en esa publicación que el pueblo cubano desprecia al dictador de la isla

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El congresista republicano Carlos Giménez afirmó que Díaz-Canel pudiera terminar como Nicolás Maduro, en una publicación en la red social X con la que respondió a las declaraciones del gobernante cubano a la cadena NBC News de que el régimen de La Habana no le teme a Estados Unidos.

“Maduro dijo lo mismo. ¿Cómo terminó eso? Y para que conste: él no es un presidente”, publicó Giménez en su perfil de X.

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El legislador cubanoamericano por la Florida también dijo en esa publicación que el pueblo cubano desprecia al dictadorde la isla.

“¡Díaz-Canel es un dictador títere no elegido, universalmente despreciado por el pueblo cubano!”, aseguró Giménez.

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Otro congresista republicano que reaccionó a la entrevista de Díaz-Canel en el programa Meet the Press de NBC News fue el candidato por su partido a gobernador de la Florida, Byron Donalds, quien declaró que lo que Cuba necesitaba era un cambio de régimen.

“Necesitamos un cambio total de régimen en Cuba”, respondió Donalds en una entrevista al programa Meet the Press.

El legislador republicano calificó a Díaz-Canel como “un dictador que quiere gobernar Cuba con puño de hierro” y aseveró que la isla necesita un cambio a escala total de régimen por haber sido una dictadura comunista por 67 años.

President Trump is using every lever possible to bring this situation under control once and for all.A nu Iran is simply UNACCEPTABLE. They are a Theocratic regime that is hellbent on jihad and hellbent on spreading terror around the globe. pic.twitter.com/uB8w012nWJ

— Byron Donalds (@ByronDonalds) April 12, 2026

“Han suprimido la libertad de expresión del pueblo cubano. El pueblo cubano hoy está racionando comida. Su economía está por los suelos”, apuntó Donalds.

El candidato a gobernador de la Florida respondió además a Meet the Press que no se interpondría a las decisiones de la Administración Trump en caso de una acción militar estadounidense para un cambio del régimen cubano.

"No voy a interponerme en las decisiones que tome el presidente ni el secretario Rubio en este frente, pero creo que es importante que todos escuchen las palabras del presidente cubano", señaló Donalds.

Por su parte, el senador Rick Scott calificó de “ridícula” la plataforma que le brindó NBC News a quien calificó de “brutal e ilegítimo dictador”, en referencia a la entrevista a Díaz-Canel de Meet the Press.

En un comunicado de prensa, Scott también formuló cinco preguntas que, en su opinión, el programa debió hacerle al designado gobernante cubano, referidas a la liberación de presos políticos; al fin de las misiones médicas del régimen, acusadas de formas de trabajo forzoso y trata de personas; a una expulsión de la isla de los servicios de inteligencia de Rusia, Irán y China; a permitir la legalización de los partidos políticos y las elecciones libres en Cuba así como la libertad de acceso al internet aún en medio de protestas populares en la isla.

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