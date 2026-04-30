Presidente de la FIFA confirma que Irán jugará el Mundial de fútbol en EEUU

La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.

VANCOUVER.- El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , reiteró este jueves que Irán disputará sus partidos del Mundial de 2026 en Estados Unidos como está previsto, en su discurso de inauguración del Congreso del organismo rector del fútbol mundial en Vancouver.

Las autoridades del fútbol se reunían en la ciudad canadiense en un encuentro de alto riesgo a menos de dos meses de que comience el Mundial que albergan conjuntamente Estados Unidos , México y Canadá.

Los desafíos logísticos de la mayor Copa del Mundo de la historia y la cuestión aún sin resolver de la sanción internacional a Rusia eran temas destacados de la agenda entre los aproximadamente 1.600 delegados de más de 200 asociaciones miembro.

En el inicio de su parlamento, Infantino abordó directamente la gran duda que sobrevuela el Mundial: la participación de la selección de Irán en territorio estadounidense.

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La presencia del equipo iraní ha estado envuelta en incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

Infantino, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que Irán estará en la máxima cita del balompié, reafirmó esa postura al arrancar su intervención.

"Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo", dijo Infantino. "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América".

Trump da el "OK"

Irán debe enfrentar por el Grupo G en Los Ángeles a Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio) y posteriormente en Seattle a Egipto (27 de junio). Se prevé que su campamento base esté en Tucson, Arizona.

Las autoridades iraníes habían barajado la idea de trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, una propuesta que ya había sido descartada por Infantino.

En un nuevo giro, la semana pasada se reportó que un enviado especial estadounidense había planteado la posibilidad de que Italia ocupara la plaza mundialista de Irán. Washington se desvinculó de esa propuesta.

Tras el discurso de Infantino este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio su aprobación para que el combinado iraní juegue en Estados Unidos.

"Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy bien con eso", dijo a la prensa en el Despacho Oval. "Yo digo 'déjenlos jugar'".

Único ausente

Las tensiones estuvieron latentes durante la preparación del Congreso número 76 de la FIFA.

Irán era el único ausente entre los 211 miembros del Congreso tras un incidente con funcionarios fronterizos canadienses ocurrido a principios de esta semana.

Responsables de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) abandonaron Canadá de forma abrupta tras aterrizar en Toronto y cancelaron el viaje posterior a Vancouver.

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Los medios de prensa iraníes informaron el miércoles que el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, y dos colegas regresaron a casa después de ser "insultados" por agentes de inmigración canadienses.

Taj es exintegrante de los Guardianes de la Revolución islámica de Irán, una agrupación a la que Canadá designó en 2024 como organización terrorista.

Ottawa afirmó el miércoles que las personas vinculadas a dicho cuerpo "no tienen cabida" en su territorio.

Infantino bajo escrutinio

Además del tema iraní, Infantino se presentaba a la cita del jueves bajo escrutinio, tras las críticas por el aumento desmedido del precio de las entradas del Mundial y su estrecha amistad con Trump.

El martes, la FIFA anunció que había incrementado las distribuciones financieras del Mundial hasta casi 900 millones de dólares, frente a los 727 millones iniciales anunciados en diciembre.

La medida se produjo después de que varios equipos clasificados al certamen advirtieran, según informes, que corrían el riesgo de perder dinero por participar en el torneo, aludiendo al elevado costo de los viajes, los impuestos y la operativa general.

A su vez, organizaciones de derechos humanos han pedido a Infantino que garantice que los visitantes al Mundial no corren el riesgo de verse atrapados en la ofensiva antimigración del gobierno de Trump.

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Infantino también se enfrenta a peticiones para que elimine el Premio de la Paz de la FIFA, que concedió a Trump durante el sorteo del Mundial celebrado en diciembre en Washington.

"No creemos que forme parte del mandato de la FIFA otorgar un premio de ese tipo", dijo esta semana la presidenta de la federación noruega de fútbol, Lise Klaveness.

El Congreso también podría abordar la continuidad de la suspensión de Rusia del fútbol internacional, vigente desde la invasión a Ucrania en 2022. Infantino se ha pronunciado a favor de levantar la sanción.

FUENTE: AFP