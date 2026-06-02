martes 2  de  junio 2026
GUERRA

Trump afirma que las negociaciones con Irán no han tenido "interrupción": "Son noticias falsas"

"Las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsas y erróneas", dijo Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa antes de dirigirse a abordar el Marine One, en la Casa Blanca en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa antes de dirigirse a abordar el Marine One, en la Casa Blanca en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes que haya habido una suspensión en las negociaciones con Irán por la ofensiva israelí en el Líbano y aseguró que las conversaciones prosiguen.

"Las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsas y erróneas. Las conversaciones entre nosotros han sido continuas, incluyendo las de hace cuatro, tres, dos y un día, y las de hoy", dijo el mandatario en la red Truth Social.

Lee además
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla con los medios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Sanciones

EEUU ofrece recompensa millonaria para descapitalizar a la Guardia Revolucionaria iraní
responsable militar irani estima inevitable la reanudacion de la guerra con eeuu
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU

Según informó el lunes la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la República Islámica paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano.

El mandatario declaró entonces que Teherán no le había comunicado ningún parón en los contactos y dijo incluso que no le importaba si las negociaciones eran suspendidas.

"Es hora, de una forma u otra"

El inquilino de la Casa Blanca afirmó que estas conversaciones "nunca se sabe adónde conducirán". "Pero como le dije a Irán: 'Es hora, de una forma u otra, de que lleguen a un acuerdo'. ¡Llevan 47 años haciendo esto y no se puede permitir que siga así por más tiempo!", agregado.

Pero a lo largo del lunes, Trump habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hezbolá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

Según detalló el propio Trump en la red Truth Social, Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut, la capital libanesa, y Hezbolá acordó dejar de disparar proyectiles contra territorio israelí, aunque en las últimas horas ha habido nuevos enfrentamientos.

"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", dijo Trump el lunes en una entrevista con ABC News, en la que afirmó que podría haber un acuerdo con Irán la próxima semana.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump nomina al cubanoamericano Daniel Pérez como embajador en Brasil

Trump apuesta por un acuerdo con Irán que podría lograrse la próxima semana: "Tiene buen aspecto"

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Imagen de una plataforma petrolera.
MEDIDAS

Ingresos por venta de combustible venezolano quedan bajo la supervisión del Tesoro estadounidense

Jennifer López y su hijo Oskar. 
CELEBRIDADES

Hija de Jennifer López anuncia nuevo nombre en ceremonia de graduación

Daniel Pérez, designado presidente de la Cámara en Florida.
POLÍTICA EXTERIOR

Trump nomina al cubanoamericano Daniel Pérez como embajador en Brasil

Responsable militar iraní estima inevitable la reanudación de la guerra con EEUU
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU

Te puede interesar

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
ELECCIONES

California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Por Leonardo Morales
Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, posa frente a unas de las grandes pelotas de futbol. 
ATENCIÓN FUTBOLEROS

Miami Beach se viste de Mundial con conciertos, grandes pantallas, arte y fiestas para aficionados

Michael J. Enriquez, de 53 años.
ABUSO ESCOLAR

Profesor de escuela secundaria en Miami-Dade enfrenta acusaciones por conducta sexual con una estudiante

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Lugar donde se levanta Okan Tower.
ACCIDENTE LABORAL

Trabajadora muere y otro obrero resulta herido tras derrumbe en obra del centro de Miami