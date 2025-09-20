sábado 20  de  septiembre 2025
Hungría pide a la Unión Europea seguir ejemplo de Trump y designar a Antifa como "grupo terrorista"

"Esta violenta red de extrema izquierda ha llevado a cabo ataques brutales en toda Europa, incluyendo en Budapest", afirmó su canciller, Peter Szijjarto

Bob Perz, un partidario del presidente Donald Trump, visita un monumento en honor al activista conservador Charlie Kirk frente a la sede de Turning Point USA el 20 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUDAPEST — El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría exigió el sábado que la Unión Europea siga el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump y clasifique como grupo "terrorista" al movimiento Antifa, una red de activistas de extrema izquierda que se definen como "antifascistas".

Trump anunció el miércoles pasado, una semana después del asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, que designaría a Antifa como "una organización terrorista".

Tanto Trump como funcionarios de su administración han culpado a la "izquierda radical" por el asesinato de Kirk, debido al discurso de los líderes del Partido Demócrata y de los medios de comunicación vinculados a la izquierda.

El autor del crimen es Tyler Robinson, de 22 años de edad, un individuo que nació en el seno de una familia de fe mormona y que se habría radicalizado en la universidad. Mantenía una relación sentimental, de acuerdo con las investigaciones de la Policía y el FBI, con un hombre de 22 años que realiza un proceso de transición de género para convertirse en "mujer".

"Asunto crucial"

El primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orban, es un aliado clave de Trump en Europa y su canciller, Peter Szijjarto, dijo que el gobierno está "convencido de que, en un asunto tan crucial, Europa debe alinear sus pasos con los de Estados Unidos, la fuerza líder en la lucha global contra el terrorismo".

Szijjarto publicó en X extractos de una carta que envió a la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, exigiendo medidas contra Antifa.

"Esta violenta red de extrema izquierda ha llevado a cabo ataques brutales en toda Europa, incluyendo en Budapest. Con gran pesar, los sospechosos eludieron posteriormente la justicia refugiándose en Estados de la UE", dijo.

El canciller se refirió al caso de la italiana Ilaria Salis, quien "ganó inmunidad tras convertirse en eurodiputada".

Salis fue arrestada en Budapest en febrero de 2023 mientras participaba en una protesta contra una conmemoración anual de supuestos neonazis. Fue elegida al Parlamento Europeo un año después y su arresto domiciliario en Budapest fue anulado.

El nombre de Antifa tiene sus raíces en los grupos socialistas de Alemania en 1930 que se oponían a Hitler. Tiene un historial de enfrentamientos con grupos de derecha y de participación en actos violentos a los que le llaman "desobediencia civil".

En Estados Unidos se fortaleció principalmente después de que Trump comenzara su primer mandato en 2016.

Antifa, en apariencia, no tiene líder ni organización nacional y parece estar compuesto por "grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines", según un análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos realizado en 2020.

Han sido protagonistas de actos de violencia durante las protestas en Estados Unidos junto al grupo de extrema izquierda Black Lives Matter.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

