Negociaciones sobre la guerra rusa en Ucrania terminan en Ginebra sin acuerdo

Ucrania y Rusia lograron algunos avances en negociaciones en Ginebra bajo mediación estadounidense pero siguen sin ponerse de acuerdo sobre el tema clave del territorio para acabar con la guerra, informó este miércoles el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Las partes trabajan sobre la base del plan estadounidense revelado hace varios meses, que prevé, entre otras cosas, concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de volver a invadir.

Las negociaciones tropiezan sobre todo con el futuro del Donbás, la gran cuenca industrial en el este de Ucrania: Moscú exige que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas que aún controlan en la región de Donetsk y Kiev se niega.

"Las posiciones difieren"

Zelenski pone en duda que el Kremlin tenga la intención de aceptar un alto el fuego y de negociar, y ha excluido ceder territorio a Rusia, que a mediados de febrero ocupaba el 19,5% de Ucrania, incluida Crimea y las zonas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022.

"Podemos ver que se ha hecho algún trabajo básico, pero por ahora las posiciones difieren, porque las negociaciones no fueron fáciles", dijo Zelenski a periodistas, incluidos los de AFP.

Ambas partes estuvieron de acuerdo en "casi todos los puntos" para instaurar y vigilar un posible alto el fuego, añadió.

"Esta vigilancia se llevará a cabo con la participación de los estadounidenses. Lo considero una señal positiva", dijo Zelenski. Pero también subrayó que una tregua de este tipo requería una "voluntad política" común, que por el momento parece lejana.

"Difíciles"

El jefe de la delegación rusa, el nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski, calificó las conversaciones de "difíciles pero profesionales".

"Las negociaciones se llevaron a cabo durante dos días, duraron mucho tiempo ayer, en diferentes formatos, y aproximadamente dos horas hoy", declaró a periodistas rusos de medios públicos. Añadió que habrá más "en un futuro próximo".

El negociador jefe ucraniano, Rustem Umiérov, afirmó que ha habido "progresos", pero por ahora no se puede divulgar ningún "detalle".

Estados Unidos presiona para poner fin a la guerra de casi cuatro años, pero hasta ahora no ha logrado negociar un compromiso entre Moscú y Kiev.

Zelenski acusó el miércoles a Rusia de intentar "alargar" las negociaciones y dijo que en el primer día las reuniones fueron "realmente difíciles".

A Ginebra viajaron "asesores" de Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia pero no participaron en las discusiones.

Zelenski afirmó el miércoles que la participación de Europa en las negociaciones es "indispensable" para obtener acuerdos "viables", pero Moscú considera que los europeos imposibilitan alcanzar lo que califica de "acuerdo razonable" con Ucrania.

Las negociaciones de Ginebra llegaron precedidas por dos rondas de diálogo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, que no desembocado en progresos sustanciales.

El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, estimó este miércoles que el hecho de que el diálogo continúe ya es de por sí un progreso.

"El éxito del presidente (estadounidense Donald) Trump en unir a las dos partes de esta guerra ha traído un progreso significativo", indicó en X.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. El conflicto ha provocado una destrucción inmensa, con ciudades enteras en ruinas, decenas de miles de soldados y civiles muertos y ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares.

Horas antes de que se reanudara el diálogo Rusia lanzó 126 drones de ataque y un misil balístico contra Ucrania, según la fuerza aérea de este país.

Las fuerzas ucranianas lograron recientemente sus avances más rápidos en dos años y medio. Recuperaron 201 km2 la semana pasada, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra.

FUENTE: Con información de AFP